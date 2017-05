Caduta Libera

CADUTA LIBERA, SAMANTHA DE GRENET E I DIECI PASSI. CHI GIOCHERÀ OGGI, 1 MAGGIO 2017? - Partenza con il botto per Caduta Libera: l’ormai celebre game show di Canale 5 è tornato ieri con la prima puntata della nuova edizione. Protagonisti molti degli ex naufraghi di Alessia Marcuzzi: da Giulia Calcaterra a Samantha De Grenet, da Nathalie Caldonazzo a Malena e Nancy Coppola, ma i nomi sono ancora tanti. Sotto la guida di Gerry Scotti gli ex concorrenti de L’Isola dei Famosi 2017 si sono sfidati in cima alle tanto temute botole della trasmissione, e alla fine - dopo un ultimo confronto con Base - a spuntarla è stata proprio la ‘Regina’ (così l’ava soprannominata il vincitore Raz Megan, grande assente di ieri insieme ad Eva, durante il gioco in Honduras). La bella showgirl Samantha De Grenet ha affrontato i dieci passi finali di Caduta Libera, e purtroppo proprio all’ultimissima risposta da dare ha esaurito il tempo ed è finita sul fondo della botola.

La puntata d’esordio del game show ha portato a casa uno share del 21.1% con 3 milioni e 222mila spettatori: chi si sfiderà più tardi, dalle 18.45? E come sarà l’audience di oggi, lunedì 1 maggio 2017? Se vi siete persi la puntata speciale con gli ex naufraghi de L’Isola potete rivederla sul Video Mediaset, cliccando qui.

