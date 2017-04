CONCERTO 1 MAGGIO 2017 / Scaletta, diretta streaming video Rai e ospiti: Ermal Meta, Francesco Gabbani

Concerto Primo Maggio 2017

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017, DIRETTA E OSPITI: EDOARDO BENNATO, ERMAL META, FRANCESCO GABBANI E GLI ALTRI - Alla sua 27esima edizione, il Concerto del Primo Maggio 2017 radunerà migliaia di spettatori e diverse personalità dello spettacolo in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma. A condurre il concerto, grazie al supporto delle sigle sindacali Uil, Cgil e Cisl, saranno Camila Raznovich e Clementino, che accompagneranno i diversi ospiti dalle 15 a mezzanotte. L'evento sarà trasmesso in diretta da Rai 3 e disponibile semplicemente sintonizzandosi sul canale del digitale terrestre e in HD al canale 503 del televisore. In alternativa, i telespettatori potranno assistere all'evento musicale grazie alla diretta streaming di Raiplay, raggiungibile tramite smartphone e tablet. Dopo un'anteprima di Massimo Cotto, che andrà in onda con la prima sezione dalle 15 alle 16, il concerto verrà diviso nelle seguenti fasce orari: 16.00-18.55; 20.00-21.00; 21.05-24.00.

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017, DIRETTA: TUTTI GLI OSPITI DELL'EVENTO MUSICALE - Diversi gli ospiti che si esibiranno al Concerto del Primo Maggio, fra cui cantautori con una carriera trentennale nella musica italiana. A salire sul palco saranno infatti Edoardo Bennato, Samuel, Francesco Gabbani, Levante, Bombino, Planet Funk, Rocco Hunt, Orchestra Popolare del Saltarello, LaRua, Fabrizio Moro, Motta, Ara Milikian, Teresa de Sio, Marina Rei & Paolo Benvegnù, Apres la classe, Mimmo Cavallaro, lo stato Sociale, Emal Meta, Brunori Sas, Public Service Broadcasting, Sfera Ebbasta, ladri di Carrozzelle, Geometra Mangoni, Artù, Maldestro, Giovanni Guidi e Luci della Centrale Elettrica. Al cast di artisti si aggiungeranno inoltre i 3 finalisti dell'1MNext, il contest dedicato agli emergenti: Doro Gjat da Udine, Incromprensivile FC da Torino e Amarcord da Firenze. L'esibizione dei tre cantanti decreterà con una finalissima il vincitore finale dell'evento.

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017, DIRETTA: TERESA DE SIO CANTERÀ PINO DANIELE - A poche ore dal via del Concerto del Primo Maggio 2017 tutti gli artisti che troveremo fra gli ospiti si sono impegnati nelle prove. Al loro fianco i due conduttori, già molto affiatati nei giorni precedenti alla manifestazione musicale. Sul palco troveremo anche Teresa De Sio, che canterà la canzone 'O Scarrafone di Pino Daniele. Grazie ad un video del dietro le quinte, sappiamo che le emozioni sono state intense già dal soundchekc. Clicca qui per vedere il video di Teresa De Sio al Concerto del Primo Maggio. A dare una scossa gli spettatori che accorreranno numerosi al concerto di oggi, ci sarà di sicuro la musica di Rocco Hunt, scatenatissimo fin dalle prove sul palco, al ritmo di "Wake Up".

CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017, DIRETTA: LA SCALETTA - Chi aprirà le danze del Concerto del Primo Maggio a Roma? C'è grande curiosità anche sulla scaletta, cioè sull'ordine di esibizione degli artisti con gli orari di massima. Alle 15 saliranno per primi sul palco gli Après la Classe, a cui seguiranno i tre finalisti del concorso 1MNext. Toccherà poi a Teresa De Sio, che omaggerà Pino Daniele, mentre Bombino chiuderà alle 18:45 la parte pomeridiana del concertone. La serata, invece, verrà aperta dai La Rua, mentre gli Editors saliranno sul palco alle 20:30. Alle 21 toccherà a Francesco Gabbani, che coglierà l'occasione anche per presentare il suo nuovo singolo "Tra le granite e le granate". Di seguito vi riportiamo la scaletta con gli orari comunicati dagli organizzatori del Concerto del Primo Maggio 2017. Pomeriggio: Apres la Classe (ore 15), Amarcord (da 1MNext), Incomprensibile FC (da 1MNext), Doro Giat (da 1MNext), Braschi, Geometra Mangoni, Ara Malikian, Rocco Hunt, Orchestra di Saltarello Abruzzese, Mimmo Cavallaro, Teresa De Sio, Giovanni Guidi, Marina Rei, Artù, Sfera Ebbasta, Ladri di Carrozzelle, Ex-Otago, Motta, Le Luci della Centrale Elettrica, Bombino (fine set ore 18:45). Sera: La Rua (ore 20), Levante, Editors, Lo Stato Sociale, Francesco Gabbani, Brunori Sas, Ermal Meta, Edoardo Bennato, Maldestro, Fabrizio Moro, Samuel, Planet Funk, Public Service Broadcasting.

