CUORI RIBELLI/ Su Canale 5 il film con Tom Cruise e Nicole Kidman (1 maggio 2017)

In onda su Canale 5

CUORI RIBELLI, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 1 MAGGIO 2017: IL CAST - Cuori ribelli è un film la cui storia è tratta da un romanzo di Bob e Howard Dolman. La pellicola è stata diretta da Ron Howard. Gli attori principali del cast sono Tom Cruise e Nicole Kidman.

CUORI RIBELLI, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 1 MAGGIO 2017: LA TRAMA - Nell'Irlanda di fine 800, Joseph Donnelly non riesce a pagare l'affitto della sua abitazione. Per punirlo gli scagnozzi del suo padrone danno fuoco alla casa. Joseph tenta così di uccidere colui che ha ordinato di appiccare l'incendio ma fa la conoscenza di Shannon, la figlia dell'uomo. I due giovani decidono di fuggire assieme verso l'America. Joseph e Shannon riescono ad imbarcarsi su una nave. Qui conoscono McGuire un signore che cerca di aiutare Shannon a rivendere i cucchiai d'argento che è riuscita a portare via con se. Ma una volta raggiunta la città di Boston, McGuire verrà ucciso ed i cucchiai gli verranno sottratti. Jospeh e Shannon sono costretti a fuggire e trovano un rifugio grazie a Kelly, membro della comunità di immigrati canadesi a Boston. Tra i due inizia a nascere un forte legame che inizialmente entrambi cercano di respingere. Joseph viene inserito nel mondo della boxe e diventa molto presto un vero e proprio campione. Nel frattempo la famiglia di Shannon è costretta a scappare dall'Irlanda e si reca in America per rintracciare la ragazza. Una serie di spiacevoli eventi faranno in modo che i due ragazzi siano cacciati dagli alloggi della comunità irlandese. Disperati e senza dimora si rifugiano in un appartamento all'apparenza disabitato ma al ritorno del padrone di casa sono nuovamente costretti a fuggire ma Shannon verrà ferita da un proiettile alla spalla. Joseph rintraccia la famiglia della ragazza, che ormai si è stabilita in America, e lascia la sua amata alle cure della sua famiglia. Trascorrono alcuni anni e Joseph, dopo aver trovato impiego in una ferrovia, si trasferisce in Oklahoma dove incontra Shannon, che nel frattempo è si è fidanzata con Stephen.

CUORI RIBELLI, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 1 MAGGIO 2017: CURIOSITA' - Il film Cuori ribelli ha partecipato come pellicola fuori concorso al 45° Festival del cinema di Cannes. Alcune scene del film sono state editate e inserite del video di Book of Days, un brano della cantante Enya che fa parte della colonna sonora del film. Una curiosità riguarda la scena in cui la Kidman si accinge a sollevare una ciotola al fine di coprire le parti intime del personaggio interpretato da Tom Cruise. Ma il regista Ron Howard, non contento dell'espressione poco convincente dell'attrice, chiese a Cruise di girare la scena senza biancheria così da produrre una reazione credibile nell'attrice. Con dei costi di produzione di 30 milioni di dollari Cuori ribelli ha incassato quasi 60 milioni di dollari al botteghino.

