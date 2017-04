EDITORS/ La band inglese in Italia per la tappa del tour europeo (Concertone Primo Maggio 2017)

Editors concertone del Primo Maggio 2017

EDITORS, LA BAND BRITANNICA SI ESIBISCE IN ITALIA (CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017) - Una carrellata di artisti salirà sul palco del consueto concertone del Primo Maggio a San Giovanni in Laterano. Molte star della scena indie italiana come gli Stato Sociale e Brunori Sas ma avremo modo di vedere live anche la performance della band britannica Editors. Quella del primo maggio sarà la data di apertura del tour europeo del gruppo. Gli Editors sono arrivati al successo con l'album di debutto The Back Room, acclamato dalla critica ma anche nelle classifiche di vendita inglesi e che ha ottenuto il Mercury Prize. Nel corso degli anni hanno suonato anche in festival importanti come il Coachella, restando sembra in vetta delle band più ascoltate d'Inghilterra.

EDITORS, LA SCHEDA DELLA BAND (CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2017) - I quattro membri della band Editors si sono conosciuti mentre studiavano insieme Music Technology alla Staffordshire University. Iniziarono ad esibirsi a Stafford e Birmingham e la loro prima volta avvenne nel 2002 sotto il nome di Pilot. Fecero un contest di marketing che li portò a scoprire come il nome Pilot fosse già stato utilizzato da una band negli anni '70 e così lo cambiarono in The Pride. Nel 2005 il gruppo ha il primo grande successo quando esce il singolo d'esordio Bullets, guadagnando seguito grazie alla programmazione nelle radio alternative. Il singolo Munich, contenuto nell'album The Black Room, è stato il loro trampolino di lancio per i festival di tutto il mondo.

EDITORS, GRANDE SUCCESSO PER LE SONORITA' DELLA BAND (CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017) - Analizzando i quattro album della band, è possibile notare la potenza e l'aggressività degli Editors, palesata sopratutto durante i live-show. Le loro opere sono decisamente dark, new wave e si sollevano il livello medio della produzione rock anglosassone, imprimendo ai loro brani la voglia di raccontarsi con intensità senza abbandonare le tinte noir e cupe. In questo momento, il gruppo sta lavorando ad un nuovo progetto ma per ora resta top secret.

© Riproduzione Riservata.