EMIGRATIS 2/ Oggi, lunedì 1 maggio 2017, non va in onda: ecco perché

Emigratis oggi non va in onda

EMIGRATIS 2, OGGI NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ (lunedì 1 maggio 2017) - I divertentissimi viaggi a scrocco di Pio e Amedeo si sono conclusi: stasera, lunedì 1 maggio 2017, non andrà in onda su Italia 1 una nuova puntata di Emigratis, perché giovedì scorso - eccezionalmente in prima serata - il duo ha saluto il pubblico e chiuso gli appuntamenti della seconda stagione. Tante le risate e tantissimi i malcapitati vip che sono finiti nella loro rete: la puntata del 27 aprile ha saputo difendersi bene in prime time, portando a casa uno share del 7.4% con 1 milione e 806mila spettatori al seguito. Numeri che hanno riempito di soddisfazione i protagonisti Pio e Amedeo, che non hanno esitato a ringraziare via social: “Ragazzi grazie ancora… anche ieri, in PRIMA SERATA, un risultato assurdo come audience… vi baceremmo ad uno ad uno per dirvi che senza tutto il vostro affetto non saremmo nulla… ci viene un po’ il magone come succede alla fine di ogni cosa bella…” (clicca qui per leggere l’intero messaggio del suo direttamente dalla loro pagina social).

I telespettatori appassionati, però, non dovranno del tutto rinunciare all’inesauribile simpatia di Pio D’Antini e Amedeo Grieco, dal momento che Italia 1 - a partire dalle 21.10 - trasmetterà il film commedia del 2013 “Amici come noi”, che li vede protagonisti. L’addio di Emigratis 2, dunque, potrebbe essere un po’ meno doloroso…

