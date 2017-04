FABRIZIO CORONA / News: la furia contro Luigi Mario Favoloso, attesa per l'udienza con Belen Rodriguez

Fabrizio Corona

FABRIZIO CORONA, NEWS: LA RABBIA DELL’EX RE DEI PAPARAZZI, BELEN IN AULA LA PROSSIMA UDIENZA - Continua il lungo processo di Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi in carcere dallo scorso ottobre 2016 con l'accusa di intestazione fittizia di beni, frode fiscale e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione. Tra le tante accuse, c'è però chi lo difende: "Nel mio quartiere, vicino a Scampia, tanti miei amici sono diventati criminali, ma io voglio dire che il signor Fabrizio Corona dà speranza a tante persone, a tanti giovani e ai piccoli imprenditori", queste le parole pronunciate in aula da uno dei testimoni lo scorso giovedì mattina. Il clima già teso, si è visibilmente surriscaldato dopo l'ingresso in aula di Luigi Mario Favoloso, attuale compagno di Nina Moric che Fabrizio Corona ha accusato apertamente di aver messo sotto casa sua la famosa bomba-carta. Dopo l'ingresso in aula dell'uomo, la rabbia di Corona è risultata visibile tanto da chiedere giustizia ai giudici presenti. “Faccia lei le indagini, lei è un uomo giusto.

Lo faccia per mio figlio”, ha quindi espressamente chiesto l'imprenditore rivolto al giudice Salvini. Il compagno della Moric però, intervistato da FanPage.it è apparso decisamente sereno: "Spero che mi indaghino, perché se mi indagano scoprono la verità. E' mio interesse essere indagato in questo caso - ha affermato - Sono rimasto sorpreso perché pensavo fosse un bravo ragazzo, invece non è così...è stato abbastanza aggressivo nei miei confronti, non penso di meritare questo trattamento...

lo perdono perché comunque è in una situazione abbastanza delicata, quindi riesco a capire la sua rabbia" ha precisato ancora parlando della reazione di Fabrizio Corona in aula. Nella prossima udienza dell'11 maggio, grande attesa per l'ingresso in aula di Belen Rodriguez, ex fidanzata storica di Fabrizio Corona. Intanto, anche Silvia Provvedi ai microfoni di Mattino 5 si è mostrata battagliera come il fidanzato: "Voleva ripartire senza pesi dopo il carcere invece è stato vittima di estorsione e di una bomba carta", ha dichiarato.

© Riproduzione Riservata.