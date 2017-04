FABRIZIO MORO/ In tour con l'album Pace (Concerto Primo Maggio 2017)

Fabrizio Moro concerto Primo Maggio 2017

FABRIZIO MORO, A GIUGNO IL NUOVO TOUR (CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017) - Fabrizio Moro è uno dei cantanti che salirà sul palco del Concertone del Primo Maggio. L'artista, in queste settimane, sta riscuotendo grande successo grazie al brano Sanremese Portami via ma anche con la nuova hit Andiamo, che fa parte dell'album pace. Dopo il concerto al Fabrique di Milano, il cantante presenterà il suo album live. Le date di fine maggio al Palalottomatica sono già sold out e dopo questi appuntamenti partirà per un tour nel corso del mese di giugno che lo terrà occupato tutta l'estate. Quindi, archiviata l'esperienza ad Amici di Maria De Filippi, dove Fabrizio Moro è stato uno degli insegnanti, ora è libero di dedicarsi completamente ai suoi progetti e alla sua musica. Oltre alle date confermate, infatti, altri concerti potrebbero venir annunciate nelle prossime settimane.

FABRIZIO MORO, LO STRUGGENTE ALBUM PACE (CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017) - Il nuovo album Pace di Fabrizio Moro promette di fare incetta di premi e di appassionare i fans del cantante. Nelle dieci tracce contenute nel disco, l'artista coniuga parole e musica alternando sonorità pop a quelle più alternative e rock o con ritmi incalzanti. Un mash up di generi, quindi, che confermano l'artista come uno dei più versatili e profondi della nostra cultura musicale. Le sonorità sono orecchiabili e questo non pregiudica assolutamente il risultato di un racconto interiore e intenso che Moro ha fatto su se stesso. Il cantante riesce a concentrarsi sia sui problemi più grandi che quelli più banali all'interno dei suoi brani in un susseguirsi di domande, destinate spesso a restare senza risposte.

FABRIZIO MORO, LA SCHEDA (CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017) - Fabrizio Moro è un cantautore e musicista italiano che ha partecipato 5 volte al Festival di Sanremo come cantautore, vincendo nella categoria nuove proposte nel 2007 col brano Pensa. Nel corso degli anni, molte sue canzoni sono state usate come colonne sonore per campagne sociali, serie e programmi tv. Il primo album dell'artista dal titolo omonimo viene pubblicato nel 2000 e da allora la carriera dell'uomo non si è più fermata. Oltre all'esperienza di cantante, da qualche anno è nella scuola di Amici di Maria De Filippi nelle vesti di insegnante. Nell'inverno del 2017 è tornato alla ribalta imponendosi nuovamente sul grande pubblico grazie alla partecipazione al 67 festival di Sanremo col brano Portami via piazzandosi al settimo posto.

