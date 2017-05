GREY'S ANATOMY 13 / Oggi, 1 maggio 2017, non va in onda: ecco perché

Grey's Anatomy 13 non andrà in onda: ecco il perché

GREY'S ANATOMY 13 NON ANDRA' IN ONDA OGGI, 1 MAGGIO 2017: ECCO IL PERCHE' - Nella prima serata di oggi, lunedì 1 maggio 2017, Fox Life non trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 13. L'emittente satellitare trasmetterà infatti al suo posto un doppio episodio di The Catch 2, in prima Tv assoluta. Lo show, creato dalla stessa Shonda Rhimes, è una delle ultime serie tv della leonessa di Hollywood, ma sembra che gli ascolti non abbiano raggiunto finora le aspettative. Ecco perché la trama della seconda stagione, dopo un cambio degli showrunner, punterà sui risvolti più romantici dei due protagonisti. Alice e Ben vivranno ancora delle avventure all'insegna del furto, ma sotto un punto di vista diverso. A questo si aggiunge il ruolo vacillante di una delle new entry della seconda stagione di The Catch 2.

Tommy, interpretato dall'attore T.R. Knight, darà infatti parecchio filo da torcere alla sorella Alice, portandola ad ingaggiare una caccia all'uomo senza sosta. Grey's Anatomy 13 ritornerà invece il prossimo lunedì 8 maggio 2017 con il suo 19esimo episodio. Che cosa succederà fra Nathan e Meredith? Dopo aver parlato a lungo della possibilità di uscire insieme, i due si sono dovuti allontanare di nuovo a causa della tragedia che ha colpito Maggie. Le anticipazioni ci rivelano tuttavia che Arizona si metterà al fianco del chirurgo per aiutarlo a conquistare il personaggio di Ellen Pompeo.

