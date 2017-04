HAWAII FIVE-0 6/ Anticipazioni puntata 1 maggio 2017: Adam è in fuga!

Hawaii Five-0 6, in prima Tv su Rai 2

HAWAII FIVE-0 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 1 maggio 2017, Rai 2 trasmetterà due episodi della serie Hawaii Five-0 6. Saranno il 19° ed il 20°, dal titolo "Il prezzo della libertà" e "Perchè il mondo sappia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: quando un elefante impazzito irrompe nelle strade della città e travolge diverse persone, la squadra viene incaricata di indagare sul caso perché trovi l'animale, considerato molto pericoloso. Più tardi, Isabel (Zuleyka Silver), la sorella di Jerry (Jorge Garcia), arriva in città per fargli visita, lasciando la squadra a bocca aperta. Danny (Scott Caan) e McGarrett (Alex O'Loughlin) vengono chiamati invece per un omicidio avvenuto in un'università rinomata, dove vengono raggiunti anche da Jerry che non intende farsi perdere un'occasione così importante. La vittima è un agente di sicurezza, che è stato ucciso dopo aver sfruttato l'impronta della sua retina per accedere al caveau. Jerry crede che la società stia nascondendo i veri progetti a cui lavora, forse qualcosa collegata alle spie e dotata di alta tecnologia. I sospetti si rivelano giusti quando il titolare dell'azienda fa firmare loro un accordo di riservatezza prima di riferire loro cosa è stato rubato. Scoprono così che si tratta di un'armatura avanzata per l'esercito: il prototipo è pronto per essere immesso sul mercato entro tre anni. Le indagini della squadra si concentrano subito su un ex dipendente, passato successivamente ad un'azienda rivale. McGarrett conclude poi che il responsabile sia qualcuno con cui ha parlato del progetto. Jerry scopre invece che Isabel potrebbe essere responsabile del furto dell'elefante.

Chiede però a Eric (Andrew Lawrence) di non informare subito la squadra, convinto che sia innocente. Lou (Chi McBride) invece scopre che nessuno dei sospettati può essere responsabile del furto dell'armatura, mentre il rapinatore sfrutta il dispositivo per fare una rapina in un Distretto. La squadra è costretta a lasciare andare il criminale per evitare che succeda qualcosa all'agente che ha prelevato dalla Centrale. Intanto, Isabel rivela al fratello che sta collaborando da anni con un gruppo di attivisti e animalisti e di aver cercato di salvare l'elefantessa. Jerry decide alla fine di darle una mano a spostare l'animale, ma questo vuol dire convincere gli amici a dargli un furgone o un potente narcotico. La squadra si lancia invece nell'inseguimento del criminale con l'armatura, riuscendo a fermare il suo mezzo. Scoprono solo in quel momento che si tratta di Hugh Foster (Nicholas Barnum), il loro primo sospettato. Terminato il caso, Danny si tiene l'armatura per qualche ora, con la scusa che McGarrett non lo protegga abbastanza. Jerry invece realizza che Foster è riuscito a crearsi un alibi grazie alla violazione di un sistema di telecamere a circuito chiuso del cinema in cui ha detto di trovarsi.

HAWAII FIVE-0 6, ANTICIPAZIONI PUNTATE DELL'1 MAGGIO 2017, EPISODIO 21 "ABBINE CURA" - Kim, Alex e Scott rimangono coinvolti in un incidente nel carcere di Halawa, dove avviene un'esplosione a causa dell'interazione di alcune sostanze chimiche. I tre detenuti vengono trasferiti in un altro penitenziario, ma alcuni criminali prendono di mira il furgone blindato adibito al loro trasporto. Adam riuscirà a fuggire, ma solo assieme ad alcuni pericolosi criminali che getteranno la città nel caos. Inizialmente la squadra crede che Gabriel sia il responsabile dell'assalto, per via della forte somiglianza fra il detenuto ucciso nella sparatoria ed Adam.

HAWAII FIVE - 0, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 MAGGIO 2017, EPISODIO 22 "FURIA" - Una ragazzina che si trovava sotto il controllo della babysitter viene rapita e la squadra viene incaricata di cercarla. Scoprono così che al momento del rapimento stava parlando con qualcuno online, un possibile predatore. Il team è costretto a chiedere l'aiuto di un esperto informatico per risalire all'uomo che è entrato in contatto con la vittima e scoprono che si tratta di un tipo di mezza età. In seguito ametterà di essere preso di mira da una seconda persona, che gli ha imposto di fare ammenda per i suoi errori. In seguito viene ritrovato morto.

