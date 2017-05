HOUSE OF LIES 4/ Anticipazioni puntata 1 maggio 2017: Marty spinge Denna ad un conflitto

House of Lies 4, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

HOUSE OF LIES 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 1 maggio 2017, Sky Atlantic trasmetterà due nuovi episodi di House of Lies 4, in prima Tv assoluta. Saranno il 9° ed il 10°, dal titolo "Ron Zobel" e "Lode al denaro". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Marty (Don Cheadle) continua a cercare un modo per ampliare il suo parco clienti, mentre Clyde (Ben Schwartz) ha qualche difficoltà a gestire la presenza del padre in città. Il genitore alla fine lo convince per andare a mangiare qualcosa insieme, con la scusa di una malattia mortale in arrivo. Doug (Josh Lawson) invece inizia ad essere titubante riguardo alla sua relazione con Kelsey (Valorie Curry). Clyde prova un forte sentimento per la ragazza e questo porta l'amico a chiedersi che cosa sarebbe meglio fare. Alla fine decide di dare il ben servito a Kelsey per non rovinare la sua amicizia con Clyde, ma Kelsey gli fa notare che sta perdendo molto. Marty invece scopre che esiste un modo per eliminare Monica (Dawn Olivieri). Riferisce infatti a Jeannie (Kristen Bell) di aver trovato delle immagini della videosorveglianza in cui riprendono Ellis (Demetri Martin) mentre colpisce un uomo indiano. Durante la cena con Denna (Mary McCormack), Jeannie e Marty cercano quindi di convincerla a lasciare che sia la Kaan ad occuparsi della Gage. Dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, Clyde entra definitivamente in conflitto con il padre, che reputa troppo libertino per la sua età. Dopo una serata trascorsa a trattenere la rabbia, Clyde riversa tutta la propria frustrazione su Kelsey. Teme infatti che finirà per essere come il genitore, ma la ragazza riesce a dimostrargli che si sbaglia. Dopo qualche sguardo languido, i due finiscono per baciarsi e dare subito sfogo alla passione. Il giorno dopo, Clyde rimane inorridito nello scoprire gli ultimi sviluppi sentimentali dell'amico, che non fa che elogiare Kelsey e dire quanto gli piaccia. Mentre Clyde cerca di convincere Kelsey che Doug non è un bravo ragazzo, Ellis si presenta furioso alla Kaan e provoca un incendio. Annuncia poi che ci saranno delle ripercussioni.

HOUSE OF LIES 4, ANTICIPAZIONI PUNTATE DELL'1 MAGGIO 2017, EPISODIO 9 "RON ZOBEL" - Conto alla rovescia per il finale della quarta stagione di House of Lies. Nel primo episodio che vedremo questa sera, Marty riesce ad ottenere un cliente importante, un artista inviato da Denna che gli permetterà di accrescere il business della Kaan e Associati. In seguito ad un invito a cena, Jeannie inizia a nutrire dei sentimenti contrastanti: si presenterà a casa di Marty? Prima di riuscire ad incontrare la famiglia del suo ex riuscirà a calmarsi in qualche modo. Intanto, il padre di Clyde lo spinge a superare il punto di rottura, mentre Denna ottiene 22 milioni di dollari e decide di devolverne più della metà alla Kaan. EPISODIO 10 "LODE AL DENARO" - Marty provoca un conflitto fra Denna e l'amministratore delegato di una catena di fast food, che intende acquisire grazie al suo piano di espansione. L'attività di Roscoe rischia invece di saltare in aria e venire scoperta quando uno dei suoi clienti scopre che li sta ingannando. Gli eventi lasceranno che il ragazzo comprometta in questo modo il suo futuro scolastico? Doug e Clyde hanno reazioni diverse dopo aver scoperto che sono coinvolti con la stessa donna. Clyde convincerà infine Kelsey ad avere un rapporto esclusivo e ad estromettere Doug dalla loro relazione.

© Riproduzione Riservata.