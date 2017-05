I CAVALIERI DEL NORD OVEST/ Su Rai Movie il film con John Wayne (oggi, 1 maggio 2017)

film seconda serata

I CAVALIERI DEL NORD OVEST, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 1 MAGGIO 2017: IL CAST - I cavalieri del Nord Ovest, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 21 maggio 2017 alle ore 23.10. Una pellicola di genere western diretta da John Ford nel 1949. Gli attori principali sono John Wayne, Joanne Dru, Victor McLagle, Harry Carey Jr., Victor McLaglen e John Agar. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

I CAVALIERI DEL NORD OVEST, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 1 MAGGIO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nel 1876 Fort Starke, un presidio dell'esercito nella parte nord-ovest della nazione. I fatti iniziano dopo la disastrosa sconfitta di Custer a Little Bighorn. Prossimo al ritiro il capitano Nathan Brittles è un uomo solo e preoccupato, la minaccia degli indiani e sempre più pressante. Come ultimo incarico accetta di scortare la moglie e la nipote del maggiore del forte presso la più vicina diligenza, per mettere le due donne al sicuro. La giovane e bella Olivia, durante il tragitto, non esita a provocare qualche zizzania tra i soldati più giovani, due dei quali suoi corteggiatori. La ragazza mostra un fiocco giallo al collo, simbolo di un impegno sentimentale, senza però essersi sbilanciata con nessuno. Durante il tragitto il gruppo è costretto ad una deviazione forzata perché intercetta un gruppo di indiani. Arrivati in ritardo alla diligenza, i soldati scoprono che gli indiani hanno bruciato tutto e così devono fare marcia indietro e tornare a Fort Starke. Il giorno del pensionamento di Brittles arriva e il maggiore saluta tutti i suoi uomini. L'uomo però non parte alla volta della California come detto ma raggiunge l'avamposto del Tenente Cornill per tentare il tutto per tutto e scongiurare l'imminente assalto degli indiani al forte. Il comandante prova a far ragionare Pelle di Volpe, il capo degli indiani locali e suo conoscente di vecchia data ma fallisce. Per scongiurare una tragedia su entrambi i fronti fa scappare i cavalli dei guerrieri indiani e in questo modo l'assalto al forte non si può più svolgere. Senza troppo clamori, consapevole di aver lasciato l'esercito con una sua vittoria personale Brittles va via. Lungo la strada però è raggiunto da alcuni suoi sottoposti che gli consegnano una lettera del Presidente degli Stati Uniti. Brittles ritorna a Fort Starke tra i festeggiamenti generali, con la promozione a Tenente Colonnello e un nuovo incarico in un altro avamposto di frontiera. Prima di lasciare definitivamente il forte assiste anche al fidanzamento ufficiale tra la bella Olivia e il tenente Cornill, verso cui la ragazza aveva mostrato fin da subito una certa simpatia ma aveva anche deciso di tenerlo sulle spine.

