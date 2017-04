IL COMMISSARIO MONTALBANO/ Anticipazioni puntata 1 maggio 2017, “La danza del gabbiano”: Fazio scompare

Il commissario Montalbano

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 MAGGIO 2017: “LA DANZA DEL GABBIANO” - Il piccolo schermo di Rai 1 non si ferma e lascia spazio ad un altro episodio de Il commissario Montalbano in replica: stasera, lunedì 1 maggio 2017, prenderà il via “La danza del gabbiano”, appartenente all’ottava stagione e trasmesso per la prima volta nel marzo del 2011, con un grande successo in termini di audience. Una nuova indagine è in vista per Salvo a Vigata, e questa volta sembra sarà coinvolta una persona a lui molto vicina: il nostro commissario si sveglierà un po’ malinconico, complice anche una delle prime immagini che la giornata gli riserverà. Montalbano, infatti, scorgerà dalla finestra un gabbiano in fin di vita che - piano piano - sta planando verso terra tra i suoi ultimi respiri. Volteggia proprio come se si trattasse di una danza. Il tempo, però, stringe, e richiama Salvo a prepararsi, per raggiungere il commissariato. Appena arrivato, si troverà a raccogliere la testimonianza di un uomo, proprietario di alcuni pescherecci. Cosa sta succedendo?

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 MAGGIO 2017: FAZIO SEMBRA SPARITO - Appena arrivato in commissariato, Montalbano ascolterà le parole del proprietario di alcuni pescherecci a Vigata: nell’ultimo periodo, infatti, è sorto in lui il dubbio che due delle imbarcazioni vengano utilizzate per lo smercio illegale di droga. Una nuova indagine a cui far fronte, per il protagonista: se non fosse che, poco dopo, spaventato, farà capolino nientemeno che il padre di Fazio, il signor Carmine. I due avevano un appuntamento, al quale il figlio non si è presentato: si erano sentiti la sera prima, e Fazio Jr. aveva spiegato al padre che si sarebbe dovuto recare al porto sotto richiesta di Salvo. Montalbano sa bene di non averlo mai chiamato, e che certo non aveva bisogno che si recasse vicino al mare: ma allora, cosa gli è successo? E come mai non si trova? Con una scusa, riuscirà ad allontanare il signor Carmine e ad allentare Mimì. Il caso dei pescherecci passerà in secondo piano: riusciranno a ritrovare il loro collega?

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 MAGGIO 2017: LA VERITÀ DI FAZIO, COSA STA SUCCEDENDO? - Mimì Augello e il commissario Montalbano si metteranno subito sulle tracce di Fazio: non possono fare altro che partire dal porto, l’ultimo luogo dove si sarebbe recato l’amico. In effetti, lì i due riescono a ricevere una dritta: qualcuno dice di averlo visto presso il monte Scibetta la sera prima. Questa informazione metterà entrambi in allarme: là sopra, infatti, c’è solamente un vecchio pozzo. Un luogo ideale per nascondere un eventuale cadavere. All’interno, in effetti Montalbano e Mimì troveranno due morti, ma nessuno dei due - fortunatamente - corrisponde a Fazio. Il collega verrà in effetti ritrovato poco dopo, spaventato e ferito all’interno di una grotta: ha passato una brutta nottata. Racconterà di essere stato contatto da un vecchio amico, Filippo Manzella, che lo aveva invitato al porto per raccontagli grandi novità. Lì, però, ha trovato solo alcuni uomini che lo hanno portato vicino al pozzo cercando di gettarvelo dentro… cosa sta succedendo?

