INGA LINDSTROM - SCELTE AFFRETTATE/ Su Canale 5 il film con Julia Jager (oggi, 1 maggio 2017)

Inga Lindstrom - Scelte affrettate, film

INGA LINDSTROM - SCELETE AFFRETTATE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 1 MAGGIO 2017: IL CAST - Inga Lindstrom - Scelte affrettate, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 1 maggio 2017 alle ore 13.40. Una pellicola di genere drammatica e romantica che è stata prodotta per la televisione ed uscita per la prima volta in Italia nel corso del 2011. Inga Lindstrom Scelte affrettate, vede alla regia Karola Hattop mentre è presente come sceneggiatrice Christiane Sadlo nota al grande pubblico con lo pseudonimo di Inga Lindstrom. Del cast fanno parte gli attori Julia Jager, Thomas Unger, Julie Engelbrecht, Daniel Friedrich, Moritz Glaser, Daniel Roesner, Joseph Laurenz, Peter Nietsche, Kim Riedle e Jean Maeser. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INGA LINDSTROM - SCELETE AFFRETTATE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 1 MAGGIO 2017: LA TRAMA - Il film è incentrato principalmente su un triangolo amoroso tra i protagonisti principali ed una serie di fortunate ed al contempo sfortunate coincidenze che li porteranno a compiere scelte importanti e piuttosto sofferte, la storia di una madre single ed in carriera Lena Holm con a carico un figlio da crescere, Julius. Lena è una donna piuttosto stimata nel suo ambiente di lavoro, grazie alle sue capacità professionali e per i suoi modi gentili e garbati. Di fatti, quest'ultima che si occupa di organizzare eventi per le navi da crociera Elkberg Cruises ed è molto ben voluta dal suo capo, Bjorn Elkberg. Proprio per questo motivo Lena viene scelta per organizzare un'originale cerimonia a bordo di un lussuoso yatch di proprietà Elkberg prima della fine dell'estate. La cerimonia in questione non a caso, è molto cara al suo datore di lavoro, ovvero il matrimonio di sua figlia Maren con un importante e stimato medico che la giovane modella ha conosciuto durante un viaggio in Africa. Tale medico infatti, seppur eserciti la sua professione a Stoccolma è impegnato in missione umanitarie per l'Africa ed è proprio qui che ha conosciuto e si è innamotato della bella Maren. Il destino per Lena ha ancora molte carte da farle scoprire, una donna tutta dedita al lavoro che ha perso le speranze nel vero amore. Per puro caso Lena, dopo diciotto anni e dopo averne perso i contatti e non averlo mai più rivisto, incontra il suo amore giovanile, tale dottor Jacob Jansonn. I due amanti in gioventù, avevano deciso in passato di porre fine alla loro storia d'amore per le rispettive esigenze professionali che hanno portato la coppia ad allontanarsi sempre più nel corso del tempo. Complice un sentimento mai sopito durante tutti questi anni, tra i due è subito attrazione e l'amore non tarda ad arrivare per Lena e Jacob, ma purtroppo le cose per la bella organizzatrice di eventi stanno per cambiare. Sfortunatamente Lena scopre che il misterioso dottore del quale Bjorn Elkberg non ha ancora fatto conoscenza, altri non è che il suo grande amore Jacob Jansonn. Nel frattempo Maren ha in serbo un'altra sorpresa che lascerà di stucco Lena, la quale dovrà scegliere tra carriera e amore, tra il sacrificare l'uno o l'altro, infatti la bella modella Maren Elkberg è incinta. Tutti i protagonisti dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni e decisioni.

