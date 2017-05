ITALIA’S GOT TALENT 2017/ I Trejolie i vincitori, la finale. Diretta video streaming della replica su TV8

Italia's Got Talent

ITALIA’S GOT TALENT 2017, I TREJOLIE I VINCITORI: DIRETTA VIDEO STREAMING DELLA REPLICA SU TV8 - Giorno di stop per moltissimi studenti e lavoratori: TV8, in questo pomeriggio di lunedì 1 maggio, offre una proposta davvero allettante per gli appassionati del piccolo schermo. Qualche giorno fa è andata infatti in onda la finalissima di Italia’s Got Talent 2017. Il celebre programma - in giuria Luciana Littizzetto, Frank Matano, Nina Zilli e Claudio Bisio - ha eletto i vincitori dell’edizione: a partire dalle 13.30, nel pomeriggio, verrà trasmesso in replica il prezioso appuntamento che incorona i protagonisti del tanto ambito podio. I Trejolie hanno conquistato la medaglia d’oro: dopo un divertentissimo monologo che mischiava versi di alcune celebri poesie il pubblico ha deciso. Il primo premio non poteva che essere loro: “Ragazzi che dire…. grazie mille! grazie mille per averci seguito, supportato, votato, per averci creduto insieme a noi, per i complimenti!” ha scritto il trio su Facebook dopo la vittoria “Grazie per averci dato la possibilità di iniziare qualcosa!! con grandissima riconoscenza e tanta AMICIZIA, TRJ” (clicca qui per vedere il post).

Secondo classificato, invece, il mitico Golden Buzzer di Frank Matano, Francesco Arienzo: anche la sua comicità, sottile e morbida, ha saputo stappare sorrisi e tantissimi apprezzamenti. Medaglia di bronzo, infine, per il giovanissimo batterista Edoardo dei Secoli Morti (di soli otto anni): ma gli artisti che si sono alternati sul palco di Italia’s Got Talent sono stati davvero numerosi, pronti per rivivere tutte le esibizioni, dalla prima all’ultima? Il programma sarà disponibile anche in video streaming sul web, grazie al servizio offerto da TV8, cliccando qui.

