Il Segreto / Anticipazioni spagnole e italiane: Beatriz fermerà le nozze di Matias e Marcela

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 1 MAGGIO: OGGI LA TELENOVELA NON VA IN ONDA - La programmazione de Il Segreto andrà oggi in pausa in occasione del 1° maggio, Festa dei Lavoratori. Come sempre accade durante le principali festività del calendario, Mediaset darà la possibilità ai telespettatori di soap operas e telenovela di dedicarsi ad altro senza pensare al loro programma preferito. Lo stesso destino de Il Segreto, sarà infatti riservato anche a Beautiful e a Una vita. Per seguire le vicende di Puente Viejo dovremo quindi attendere un giorno in più: da domani tutto tornerà alla normalità con una nuoa puntata che verrà trasmessa a partire dalle ore 16:20. La curiosità è molto alta soprattutto per conoscere gli esiti delle indagini eseguita da Elias a Cerceda, paese di origine di Hernando nel quale abitava insieme alla sua bella famiglia formata dalla moglie e da due bambini. Il chimico è certo che il suo datore di lavoro abbia ucciso i propri cari ad esclusione della figlia, che a suo avviso sarà proprio Beatriz. Tali dichiarazioni causeranno presto l'arresto di Hernando?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: BEATRIZ FERMA LE NOZZE DI MATIAS? - Le nozze di Matias e Marcela saranno oramai imminenti nelle puntate spagnole de Il Segreto. Nonostante Beatriz abbia chiesto al suo ex di tirarsi indietro e tale proposta sia stata fatta anche da Emilia e Alfonso, lui non cambierà idea, convinto che il bambino in arrivo meriti una famiglia unita e felice. Si conteranno oramai i giorni alla cerimonia, alla quale verranno invitati anche Hernando e Camila. Non si unirà invece alla brigata Beatriz che non potrebbe mai ascoltare il suo Matias pronunciare il fatidico sì. Ma a poche ore dalla Messa, un colloqui tra la giovane Dos Casas e Lucia le farà aprire gli occhi: la ragazza capirà di dover fare un ultimo tentativo e si preparerà, agghindandosi al meglio per presentarsi in chiesa durante la cerimonia. La sua puntualità sarà davvero ineguagliabile in quando arriverà proprio pochi istanti prima del 'Sì' di Matias: riuscirà a fermarlo?

