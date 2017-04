Isola dei Famosi 2017/ News: Malena e Nancy Coppola fra eventi e appuntamenti mondani (oggi 1 maggio)

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: SERATE E OSPITATE VIP, LA NUOVA VITA DI MALENA (OGGI 1 MAGGIO 2017) - Da quando l’Isola dei Famosi 2017 si è conclusa e i riflettori si sono spenti sulle spiagge di Cayo Cochinos, gli ex naufraghi del reality hanno iniziato a popolare gli studi televisivi, dove sempre più spesso si recano per parlare delle loro vite e di ciò che ha caratterizzato il loro percorso honduregno. Fra questi c’è anche Malena Mastromarino, che di recente ha raggiunto il celebre programma pomeridiano di Barbara D’Urso per parlare della sua vita, ma soprattutto della scelta che, qualche tempo fa, l’ha resa una delle attrici hard più note degli ultimi anni. L’ex naufraga, che proprio nel reality ha palesato tutta la sua fragilità di fronte alla professione che l’ha allontanata dalla sua famiglia, ha finalmente ritrovato il suo nuovo equilibrio e, forte delle proprie decisioni, continua a dedicarsi ai suoi fan e ai tanti eventi che ogni giorno la portano in lungo e in largo per il nostro paese. In questa foto, pubblicata poche ore fa sui social, è possibile vedere Malena, più elegante che mai, a poche ore dall'ultima serata di sabato sera.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: NANCY COPPOLA, DOPO IL REALITY IL SUCCESSO (OGGI 1 MAGGIO 2017) - Nancy Coppola è stata una delle protagoniste più amate e seguite dell’Isola dei famosi 2017 e il suo percorso honduregno, segnato dalla profonda amicizia con Malena Mastromarino, le ha consentito di raggiungere il quarto posto in classifica. Oggi, Nancy Coppola è diventata una vera celebrità nel mondo dello star system, e se prima era poco nota al grande pubblico, oggi vanta, solo sui social, oltre 130 mila follower. Ospitate in tv, incontri con i fan ed eventi musicali, la cantante neomelodica non si ferma un attimo, ma fra i tanti impegni di ogni giorno, non manca di far sentire tutto il suo appoggio all'amata famiglia. In una delle ultime foto postate sui social, infatti, l’ex naufraga si lascia immortalare in compagnia di suo marito e lo scatto, pubblicato qualche ora fa, ha ottenuto un discreto successo. “Bella coppia! Nancy ... complimenti”, “Siete Bellissimi”, scrivono i fan. Se vi siete persi la sua immagine, potete visualizzarla cliccando qui.

