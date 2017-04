L'ALTRA MOGLIE/ Su Rai 1 il film con John Hannah e Natalia Wörner (oggi, 1 maggio 2017)

L'Altra Moglie, film oggi in tv

L'ALTRA MOGLIE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 1 MAGGIO 2017: IL CAST - L'altra moglie, il film in onda su Rai 1 oggi, lunedì 1 maggio 2017 alle ore 16.40. Una pellicola drammatica e sentimentale del 2012 che è stata diretta da Giles Foster e interpretata da John Hannah nel ruolo di Richard Kendall e da Natalia Wörner in quello di Rebecca Kendall. Il cast include anche altri celebri nomi come Rupert Everett, Melia Kreiling, Hilary Connell e Matt Barber. Tra i protagonisti della produzione di Foster vi è Rebecca, felicemente sposata con Richard Kendall e madre di due meravigliose figlie.

L'ALTRA MOGLIE, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 1 MAGGIO 2017: LA TRAMA - La vita matrimoniale dei due coniugi è apparentemente perfetta, nessuna screzio la turba e tutti i problemi quotidiani vengono affrontati al meglio. Si tratta, in sintesi, della relazione che tutti desidererebbero. Rebecca, tra l'altro, è un'ex ballerina che conserva ancora intatta tutta la sua bellezza, ereditata dalle figlie Eloise, la quale mira a seguire le orme della madre, e Gemma, un vero e proprio spirito libero. I problemi sorgono quando Richard parte per un viaggio di lavoro verso il Canada: l'aereo su cui si trova precipita e l'uomo va incontro, insieme a tutti gli altri passeggeri, a una tragica e improvvisa morte. Subito dopo iniziano a emergere particolari inquietanti sul passato di Richard, il quale, all'insaputa di Rebecca, aveva investito tutti i propri risparmi in una miniera d'oro nei cinque anni passati. In più, aveva anche messo su in Canada una seconda famiglia, composta dalla sua seconda moglie, Natalie, e dal loro figlio Jared. Dopo l'incidente aereo tutti gli inganni e le bugie di Richard vengono alla luce e le due donne, Rebecca e Natalie, sono costrette a fare la conoscenza l'una dell'altra e a fronteggiare non solo il dolore della perdita, ma anche quello del tradimento. Rebecca trova un aiuto nel fratello di Richard, Martin, il quale è in realtà innamorato di lei. I sentimenti, i pensieri e le vicende di vari personaggi si intrecciano in una storia drammatica, la cui protagonista impara suo malgrado a guardarsi le spalle anche e soprattutto dalle persone che riteneva più fidate.

