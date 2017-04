LA RUA / Dopo la delusione per Sanremo, il grande successo (Concerto Primo Maggio 2017)

Concerto Primo Maggio

LA RUA, IL RISCATTO DOPO L'ESCLUSIONE DA SANREMO (CONCERTO PRIMO MAGGIO) - A salire sul palco per il Concerto del Primo Maggio sarà anche la band La Rua. Il gruppo, reso famoso dal programma di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, sta vivendo un momento d'oro. Infatti, molte delle date del tour Tutta la Vita 2017 sono sold out ed esibirsi a San Giovanni è un'altra grande occasione per i membri di questa band così popolare. La loro fama è ormai consolidata e il nuovo album è già un vero e proprio successo. I La Rua sono così tanto amati dai fans, che la loro esclusione per la categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo ad opera di Carlo Conti li ha fatti arrabbiare talmente tanto da spingere il conduttore ad invitarli nel DopoFestival.

LA RUA, L'AVVENTURA A SANREMO E' DIETRO LE SPALLE (CONCERTO PRIMO MAGGIO)- I La Rua si erano esibiti davanti a Carlo Conti per prendere parte al Festival di Sanremo ma la loro performance non aveva convinto il conduttore a prenderli all'Ariston. Dopo la delusione per questa mancata esperienza, però, la band si è rimessa in gioco e ora sembra ormai nell'Olimpo delle star. Già dopo il verdetto che aveva decretato la loro esclusione dalla manifestazione canora più famosa della tv, i La Rua si erano comunque detti felici del grande amore mostrato loro sui social dai molti fans, anche nomi importanti. "Il commento che ci ha fatto più piacere è stato quello di Amadeus che ci ha definito internazionali" hanno dichiarato in un'intervista a Vanity Fair. Proprio come il frontman Daniele Incicco si era augurato tempo dopo aver ricevuto questa delusione, le parole delle canzoni della band stanno ormai arrivando con dolcezza al pubblico, sempre più entusiasta del gruppo.

LA RUA, LA SCHEDA (CONCERTO PRIMO MAGGIO) - I La Rua sono una band pop/nu-folk formatasi nel 2004 nella provincia di Ascoli Piceno. Il gruppo è composto da Daniele Incicco, William D'Angelo, Davide Fioravanti, Nacor Fischetti, Alessandro Mariani e Matteo Grandoni. La prima popolarità per i La Rua arriva nel 2012 quando partecipano alle selezioni di Sanremo, entrando tra i 30 artisti più votati del web. Il 4 dicembre 2012 la band vince Area Sanremo e nel 2013 prova a partecipare al festival di Sanremo dopo essere stata selezionata tra le 60 della categoria Nuove Proposte. Il 1 maggio 2015, il gruppo si esibisce in occasione del Concerto del Primo Maggio ma la grande popolarità arriva quando i La Rua entrano nella scuola di Amici di Maria De Filippi a novembre 2015, prima nella fase pomeridiana e poi accedendo al serale nella squadra di Emma Marrone e Elisa Toffoli.

