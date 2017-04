LEVANTE/ "Canto per me stessa" in un momento d'oro (Concerto Primo Maggio 2017)

Levante al Concerto primo maggio 2017, foto

LEVANTE, "IO CANTO PER ME" (CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2017) - A salire sul palco per il concerto del Primo Maggio è anche Levante, la quale ha appena pubblicato il nuovo album Nel caos di stanze stupefacenti. L'artista si è raccontata in una lunga intervista a Rolling Stones in cui ha ammesso come la musica le serva per indagare dentro se stessa e riconoscere le sue molte personalità. Per questo album aveva un destinatario ideale e cioè lei stessa. "Mi sono un po' spaventata di questa cosa". Ammette di non essere vanitosa anche se ha un particolare rapporto con gli specchi. Nel nuovo lavoro, ci sono dei testi molto particolari come Gesù Cristo sono io, che affronta una tematica importante come la violenza sulle donne. Anche Non me ne frega niente vuole essere un messaggio contro gli hater da tastiera e quindi la violenza verbale da cui siamo circondati. Conferma che l'album parla di lei, anche se spesso è una "lei" inventata, quindi lo scenario si apre a molte interpretazioni che spetteranno ai fans.

LEVANTE, UN LIBRO E UN TOUR PER LA CANTANTE (CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017) - Un successo inarrestabile quello di Claudia Lagona, in arte Levante. La cantante ha pubblicato l'album Nel caos di stanze stupefacenti e il brano Non me ne frega niente è già una hit di successo in radio. In questo nuovo lavoro c'è la collaborazione anche con Max Gazzè con il quale Levante canta Pezzo di me. La giovane presenterà il nuovo lavoro prima in occasione di firmacopie del suo libro Se non ti vedo non esisti e poi a maggio prenderà il via un vero e proprio toour che potrebbe seguire nei mesi estivi. In effetti, oltre alla musica, per Levante c'è anche la scrittura. Se non ti vedo non esisti racconta la storia della protagonista Anita, la quale vive delle vicissitudini amorose per ritrovare anche la propria identità, indagando dentro se stessa. Quindi, un nuovo lavoro in perfetto continuum anche con la produzione musicale dell'artista, sempre concentrata sulla volontà di scoprire l'interiorità e le mille sfaccettature della vita.

LEVANTE, LA SCHEDA (CONCERTO PRIMO MAGGIO) - Levante nasce a Catania nel 1987 a Catania. E' una cantautrice e scrittrice e ottiene grande successo con Levante e le effemeridi, Manuale di distruzione a Abbi cura di te. Riscuote un grande successo da parte della critica e collabora con importanti personaggi della scena musicale italiana come Max Gazzè, J-Ax e Fedez. Dal 2015 è sposata con il disc jockey The Bloody Beetroots.

© Riproduzione Riservata.