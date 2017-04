LO STATO SOCIALE/ La band tra amore e lavoro (Concerto Primo Maggio 2017)

Stato Sociale al concerto Primo Maggio 2017

STATO SOCIALE, LA BAND DA SAN GIOVANNI IN GIRO PER L'ITALIA (CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017) - Sono una della band indie più apprezzata del momento e il 1 maggio saliranno sull'ambito palco di San Giovanni in Laterano a Roma per il Concerto del Primo Maggio. Stiamo parlando degli Stato Sociale, gruppo che sta ottenendo consensi da pubblico e critica. Quella del primo maggio è solo la punta dell'iceberg per quanto riguarda gli appuntamenti del quintetto di giovani musicisti. Infatti, dopo l'esordio nel Forum d'Assago il 22 aprile, gli Stato Sociale hanno in serbo un tour emozionante che li porterà in giro per tutta l'Italia. Si sono detti molto emozionati, sopratutto per essere riusciti a realizzare il loro più grande sogno e il merito è stato, sicuramente, del pubblico che ha iniziato a riempire i forum ma anche ad ascoltare e visionare i loro video sui maggiori canali di musica. I loro concerti hanno raccolto più di 70 mila telespettatori e sono stati soldout. Il videoclip Buona sfortuna, ad esempio ha superato le 200 mila visualizzazioni.

STATO SOCIALE, AMORE E LAVORO CENTRALI NELLA LORO PRODUZIONE (CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017) - Gli Stato Sociale, in occasione, del tour che li porterà in giro per tutto lo stivale, hanno rilasciato un'intervista a Vanity Fair in cui hanno parlato del loro lavoro. A quanto pare, al centro del nuovo album ci sono due vocabili fondamentali e cioè amore e lavoro. "Sono stati svuotati di significato e dobbiamo ripensarli". Non a caso, nei brani si parla spesso di precariato e di appartenenza di classe. La band afferma di prendersi con ironia, che serve sopratutto a ad evitare la depressione gratuita.

STATO SOCIALE, LA SCHEDA (CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017) - Gli Stato Sociale sono uno gruppo musicale elettropop bolognese che si è formato nel 2009 a Bologna. La band ha esordito con l'Ep autoprodotto Welfare Pop seguito da Amore ai tempi dell'Ikea. Nel 2012 esce il loro primo album Turisti della democrazia che li porta a girare per tutto il Paese. Nel 2014 è la volta di L'Italia peggiore che ha visto la collaborazione di Piotta. Nel 2017 viene pubblicato il singolo Mai stati meglio contenuto nell'album Amore, lavoro e altri miti da sfatare che è uscito il 10 marzo dello stesso anno.

