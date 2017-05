MET GALA 2017 / Vestiti, ospiti e stilisti: evento glamour per raccogliere fondi in nome dell’arte (1 maggio)

Anna Wintour, direttrice di Vogue e organizzatrice del Met Gala 2017

MET GALA 2017, OSPITI E STILISTI: L’EVENTO GLAMOUR PER RACCOGLIERE FONDI IN NOME DELL’ARTE (OFFI, 1 MAGGIO 2017) - Mentre in Italia si celebra la festa dei lavoratori, negli Stati Uniti è in fermento il mondo del fashion per il Met Gala 2017, appuntamento glamour che raduna in una sola location vip e personaggi del mondo della moda, dello spettacolo e della politica. Si tratta del party numero uno nel mondo della moda: l’occasione è la raccolta fondi per il Costume Institute del Met (Metropolitan Museum of Art di New York), principale fonte di finanziamento per le sue attività, tra cui la realizzazione di mostre, pubblicazioni e acquisizioni. In quest’occasione viene presentata anche la mostra di primavera dell’Istituto. Le origini di questo evento risalgono a molti anni fa: tra il 1948 e il 1971, il Met Gala era una cena di beneficenza che vedeva protagonista l’alta società newyorkese presso il Waldorf Astoria o il ristorante Rainbow Room. Dal 1972 l’ex guida di Vogue Diana Vreeland si unisce all’Istituto come consulente, portando nuova linfa alle mostre e al Gala, a cui vengono invitati anche stilisti e celebrities.

A occuparsi dell’organizzazione del Gala è ora l’attuale direttrice di Vogue, Anna Wintour, che ha reclutato padrini e madrine del calibro di Beyoncé, Taylor Swift, Sarah Jessica Parker e Tom Brady. Il tema della serata è associato alla mostra di primavera del Met. Quella di quest’anno è “Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between”, un percorso sul lavoro della stilista giapponese Rei Kawakubo, conosciuta per il suo design avanguardistico: in esposizione troviamo circa 150 pezzi di abbigliamento da donna ideati dagli inizi degli anni ’80 a oggi. Per quanto riguarda gli stilisti c’è grande attesa per la protagonista della serata Rei Kawakubo, seconda stilista vivente, dopo Yves Saint Laurent nel 1983, a cui viene dedicata una rassegna presso il Met. A fare gli onori di casa insieme ad Anna Wintour ci saranno Katy Perry e Pharrell Williams. Sul red carpet vedremo molto probabilmente anche Blake Lively, Taylor Swift, Nicole Kidman, Kim Kardashian e Kanye West, Beyoncé e Jay-Z, Sarah Jessica Parker, Emma Watson e Gigi Hadid.

© Riproduzione Riservata.