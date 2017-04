MI FIDO DI TE/ Su Italia 1 il film con Alessandro Besentini e Francesco Villa (oggi, 1 maggio 2017)

Mi fido di te, film

MI FIDO TE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 MAGIO 2017: IL CAST - Mi fido di te, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 1 maggio 2017 alle ore 14.50. Una pellicola cinematografica di genere commedia che vede il famoso e fortunato duo comico di Zelig, formato da Ale e Franz (Alessandro Besentini e Francesco Villa). Il film è stato diretto dal regista Massimo Venier. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

MI FIDO TE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 MAGIO 2017: LA TRAMA - La vita di Francesco sembra andare per il meglio. Una bella famiglia con due figli, uno stile di vita da benestante, una villa con giardino ed una carriera lavorativa invidiabile nel settore immobiliare. Sembra avere molto successo in qualità di manager, fino a quando viene licenziato per colpa di un suo collega. Frustrato ed amareggiato per l'accaduto, non ha il coraggio di raccontare la verità alla sua famiglia e pur di mascherare il licenziamento mente spudoratamente omettendo la storia del licenziamento. Prova a presentarsi ad alcuni colloqui di lavoro ma tutti gli rispondono che ha troppe qualifiche. Per continuare a far apparire credibili le sue menzogne però deve adattarsi a impieghi e lavoretti molto umili come il benzinaio ed il fattorino di acqua minerale. Un giorno, fa la conoscenza di Alessandro, un uomo che trascorre la sua esistenza a truffare la gente pur di sbarcare il lunario. E' pieno di debiti e vive in una casa squallida e sporca. Francesco scoprirà ben presto di essere estremamente portato per il mondo delle truffe e, con l'aiuto di Alessandro, inizia a portare a termine una serie di truffe molto complesse e redditizie. La regola numero uno del loro accordo è quella di non far incontrare le loro famiglie, per evitare di far venire allo scoperto le loro vite clandestine da truffatori. Ma i due non rispettano il patto e la famiglia di Francesco scopre la verità circa il suo licenziamento e la piega illecita che la sua vita ha ormai assunto. La coppia di amici truffatori si trova costretta a dire addio per sempre alla carriera da criminali. Alessandro e Francesco cercano dunque di rimettere assieme le loro vite e di ricostruire le rispettive carriere lavorative in maniera lecita. Ma prima di farlo decideranno di vendicarsi dell'uomo che ha causato il licenziamento di Francesco.

