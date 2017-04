Oroscopo di Paolo Fox di oggi 1 Maggio 2017 a LatteMiele

Paolo Fox, 1 Maggio l'oroscopo - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 1 MAGGIO 2017, A LATTEMIELE: I SEGNI IN DIFFICOLTÀ - Sono diversi i segni considerati flop per la giornata di oggi, lunedì 1 maggio 2017, nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Tra questi c'è il Cancro che vive una situazione di forte disagio. Verso il fine della settimana possono tornare le energie, ma al momento si è al centro di un vortice fatto di incomprensioni e polemiche. Si lotta per trovare una certa tranquillità, ma non è sempre facile arrivarci. Anche la Bilancia è decisamente stanca, affaticata da situazioni che regalano nervosismo e non danno la possibilità di lasciarsi andare. L'amore è un tasto dolente in questo momento e c'è la difficoltà di gestire relazioni a distanza. A volte però alcuni mettono in cima alle loro priorità semplicemente altro. Giornata sottotono per il Sagittario che vive ansia per diverse situazioni negative che sta vivendo.

OROSCOPO DI PAOLO FOX PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 1 MAGGIO 2017, A LATTEMIELE: I SEGNI AL TOP - Andiamo a vedere i segni zodiacali considerati top nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Sicuramente tra questi c'è la grande energia che vive il Toro. Il segno a giugno vedrà entrare in orbita Venere e si prepara già da ora a fare degli incontri interessanti che porteranno poi a rapporti d'amore molto interessanti. Bisogna essere cauti con i soldi e limitare gli investimenti, ma potrebbero arrivare anche belle sorprese. Positiva la giornata anche dei Gemelli che riescono a superare ogni ostacolo sia in amore che nel campo del lavoro. Serve comunque fare molta attenzione ed evitare di cadere in difficoltà che possono essere anche complesse da gestire. L'obiettivo è comunque quello di essere sempre lucidi e intelligenti nelle scelte.

OROSCOPO DI PAOLO FOX PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 1 MAGGIO 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE - Come ogni giorno anche per oggi, lunedì 1 maggio 2017, torna l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Per l'Ariete i nodi arrivano al pettine e ci si può liberare da qualche peso. Il desiderio è quello di essere innovativi di fronte a diverse situazioni che sembrano essere più un ostacolo che una gioia. Arriva buona energia per il Toro che potrà vedere presto Venere entrare nel segno e quindi potrebbe avere dei giovamenti anche in campo sentimentale. Per il Cancro invece alcune situazioni sono fonte di forte disagio. Non ci si sente colpiti dalla fortuna, anzi a volte c'è la sensazione di essere un po' perseguitati dalla malasorte. La Vergine apre in maniera tonica il mese di maggio verso situazioni che potrebbero essere anche molto interessanti. La Bilancia ha una fase di stanchezza e si sente anche un po' nervosa. Saranno giornate importanti per lo Scorpione.

© Riproduzione Riservata.