PERDUTA IN BORNEO/ Su Rai 1 il film con Hannes Jaenicke (oggi, 1 maggio 2017)

PERDUTA IN BORNEO, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 1 MAGGIO 2017: IL CAST - Perduta in Borneo, il film in onda su Rai 1 oggi, lunedì 1 maggio 2017 alle ore 15.00. Una pellicola per la televisione di produzione tedesca del 2012 che è stata diretta da Ulli Baumann. La commedia di genere avventuroso ha anche una forte connotazione romantica. Gli attori principali sono Hannes Jaenicke, Mirjam Weichselbraun, Craig Fong, Michael Fitz, Patrick Heyn e Margarethe Parlaska. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PERDUTA IN BORNEO, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 1 MAGGIO 2017: LA TRAMA - Julia Hohenberg è una donna ricca e privilegiata, circondata da lusso e sfarzo. Stanca della solita routine, decide di fare una sorpresa al marito, che si trova per affari in Borneo. L'uomo non sembra molto felice della sorpresa ma accontenta il capriccio della moglie di fargli compagnia nella giungla pluviale. I due si addentrano nella fitta vegetazione a bordo di una jeep guidata dall'esperto autista Alexander Kuhl. Il viaggio mette a dura prova la delicata Julia, che nonostante l'ambiente poco ospitale, non ha voluto rinunciare ai tacchi alti e alle sue immancabili perle. Giunti ad un piccolo villaggio di autoctono la donna rimane molto colpita da un piccolo orangotango tenuto in cattività in una gabbia e pronto ad essere venduto come attrazione turistica. Per eccessivo zelo, Julia decide di barattare la vita dell'animale con i suoi preziosi orecchini e porta via la scimmia. Quando Felix scopre l'insolito acquisto della moglie, pensando all'ennesimo capriccio decide di lasciarla indietro nel viaggio e di continuare da solo i suoi affari. L'uomo affida la donna all'autista e i due decidono di portare il cucciono ad uno zoo, affinchè possa crescere in un ambiente più sicuro, senza maltrattamenti. I due proseguono il loro viaggio su strade poco battute e si ritrovano in una zona della foresta oggetto di un pericoloso disboscamente ordinato da alcuni gangster, che vogliono impadronirsi del terreno per coltivare palme. Julia scopre così le condizioni di vita degli orangotango grazie anche alla conoscenza del coraggioso veterinario Ochs Meier, che da anni ha creato un centro per la salvaguardia della fauna autoctona. La donna cerca di fare qualcosa e si mette in prima linea per salvare gli animali, costringendo anche il burbero Alexander a fare la sua parte nel documentare gli atti criminali. Tra i due l'affiatamento cresce in maniera esponenziale e l'uomo finisce per innamorarsi mentre Julia cerca di restare fedele al marito. Ad un certo punto però la donna si ravvede e capisce che anche il marito è colpevole del disboscamento, essendo da anni in combutta con il capo dei criminali, Sapto Setiawan, suo socio in affari. Nel finale la donna prenderà una drastica decisione che la porterà a cambiare per sempre la sua vitae il suo modo di pensare.

