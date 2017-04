PLANET FUNK/ La band trasformerà Piazza San Giovanni in una discoteca? (Concertone Primo Maggio 2017)

Planet Funk concertone del Primo Maggio 2017

PLANET FUNK, LA BAND TRASFORMERÀ PIAZZA SAN GIOVANNI IN UNA DISCOTECA? (CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2017) - I Planet Funk suoneranno a Roma per il Concerto del Primo Maggio. Una bella notizia per chi ama l'alternative rock: in Piazza San Giovanni si esibirà una delle band più importanti del panorama elettronico e dance internazionale. Ci sarà, quindi, modo di riascoltare i pezzi che hanno scritto pagine importanti della storia musicale di inizio millennio: da Who Said a Chase The Sun. I Planet Funk, però, sono tornati con due singoli - Revelation e Non Stop - che anticipano il loro nuovo lavoro discografico, chiamato "Recall". Il passato, dunque, tornerà per mescolarsi con questo progetto del gruppo nato nel 1999. E potrebbe esserci già un assaggio di estate a Roma. Dopo poco più di cinque anni la band è tornata sulle scene. Partita lo scorso inverno in tour, è già ben "allenata". Il concertone, però, è tutta un'altra storia per qualsiasi gruppo e artista. I Planet Funk trasformeranno di nuovo Piazza San Giovanni in una discoteca?

PLANET FUNK, DALLA FUSIONE AL SUCCESSO NEL 2002 (CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2017) - I Planet Funk annoverano attualmente il cantante Alex Uhman, Alex Neri alla tastiera, Marco Baroni al pianoforte, Domenico Canu alla chitarra, Sergio Della Monica al basso e Luca Capasso alla batteria. Alla voce anche Dan Black, con cui sono tornati a collaborare, e Sally Doherty. La band è nata dalla fusione dei Souled Out e i Kamasutra. Il successo arriva nel 2002 con l'album Non Zero Sumness: i Planet Funk vincono gli Italian Music Awards e ottengono il disco d'oro per le vendite dell'album che tra l'altro contiene un brano - Where Is the Max - realizzato in collaborazione con i Simple Minds. Il successo è tale che la band viene interpellata da altri gruppi per remixare alcuni loro brani. Nel 2005, invece, una loro canzone diventa colonna sonora dello spot televisivo della Coca Cola, cioè Stop me. L'anno dopo, invece, viene realizzato un singolo che diventa soundtrack del videogioco Fifa 08. Nel 2011 debutta il nuovo cantante Alex Uhlmann. I Planet Funk, però, sono una band particolarmente attenta ai temi sociali: nel 2015 hanno realizzato un brano, We-people, a sostegno della campagna di Save the Children contro la mortalità infantile. Sul palco di Roma, invece, suoneranno nel giorno in cui si celebra la Festa dei Lavoratori.

