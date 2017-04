POMERIGGIO 5/ Oggi, 1 maggio 2017, non andrà in onda: ecco perché

Barbara d'Urso - Pomeriggio 5 oggi non va in onda

POMERIGGIO 5 NON ANDRA' IN ONDA OGGI, 1 MAGGIO 2017: ECCO IL PERCHE' - Questo pomeriggio, lunedì 1 maggio 2017, Pomeriggio 5 non andrà in onda come di consueto su Canale 5. La festa nazionale per la Liberazione impegnerà infatti le emittenti Mediaset su toni più leggeri, per permettere ai telespettatori italiani di partecipare agli eventi previsti in tutto il territorio ed allo stesso tempo non perdersi nulla dei loro programmi preferiti. Al suo posto, l'emittente trasmetterà il film di Ron Howard "Cuori Ribelli", con Tom Cruise e Nicole Kidman. La pellicola del 1992 parla della travagliata storia d'amore fra i due protagonisti: Joseph è un giovane dalle mille speranze ed ambizioni, mentre Shannon è una ricca ereditiera. Dopo essersi innamorati, le famiglie di entrambi cercheranno di ostacolare il loro amore, a cui si aggiungerà il tentativo del promesso sposo della donna di riprendersi Shannon. Pomeriggio 5 ritornerà nel pomeriggio di Canale 5 già da domani, 2 maggio. Come di consueto, dalle 17:10 Barbara d'Urso presenterà i nuovi servizi e le esclusive di cui si occuperà nella nuova puntata. Gli approfondimenti spazieranno come sempre dalla cronaca attuale, con focus principale sulle notizie più recenti su Igor Vaclavik, l'uomo più ricercato del momento, e sulle pagine rosa di tante figure dello spettacolo.

© Riproduzione Riservata.