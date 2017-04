QUINTA COLONNA/ Oggi, lunedì 1 maggio 2017, non va in onda: ecco perché

Quinta Colonna

QUINTA COLONNA, OGGI NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ (lunedì 1 maggio 2017) - Si ferma l’attualità di Quinta Colonna in occasione della Festa del lavoro che cade oggi, lunedì 1 maggio 2017: in prima serata Rete 4, infatti, non andrà in onda una nuova puntata del programma guidato da Paolo Del Debbio. I servizi degli inviati, l’interventi pungenti di Gene Gnocchi e tutti gli argomenti di discussione torneranno in scena il prossimo lunedì, quando la trasmissione riprenderà la consueta posizione all’interno dei palinsesti Mediaset. La pagina Twitter ufficiale di Quinta Colonna, al termine della puntata di sette giorni fa, ha saluto il pubblico con un cinguettio in cui si sottolinea la data del prossimo appuntamento: “Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #QuintaColonna” si legge infatti “La prossima settimana non saremo in onda. Torniamo lunedì 8 maggio”. Al suo posto, Rete 4 manderà in onda il film storico "I dieci comandamenti", una pellicola di genere storico del 1956, diretta da Cecil Blount De Mille con Judith Anderson e John Derek.

© Riproduzione Riservata.