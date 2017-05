REPORT / Oggi, 1 maggio 2017, non va in onda: ecco perché

Report - in onda su Rai 3

REPORT, OGGI 1 MAGGIO 2017, NON ANDRA' IN ONDA: ECCO IL PERCHE' - Nella prima serata di oggi, lunedì 1 maggio 2017, Report non andrà in onda come di consueto su Rai 3. La giornata dedicata ai Lavoratori vivrà il Concerto del Primo Maggio, l'evento musicale più atteso dell'anno, a cui parteciperanno numerosi ospiti italiani. Report ritornerà invece in onda con i suoi servizi il prossimo 8 maggio, dove ritroveremo alla guida il neo conduttore Sigfrido Ranucci. Il telespettatore verrà accompagnato all'interno di diversi approfondimenti, che spazieranno dall'attualità all'economia, dalla sanità fino alla sicurezza.

In particolare Report si concentrerà sul Mose e Venezia e sul debito attuale delle banche europee, che ammonta a circa 190 miliardi di euro. A chi sono stati destinati questi soldi e chi dovrà pagare alla fine? A questo si aggiungono i fallimenti di alcuni noti istituti di credito, come Banca Etruria, che ha spazzato diverse decine di azionisti.

© Riproduzione Riservata.