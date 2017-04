SAMUEL/ Il frontman dei Subsonica si presenta da solista sul palco di Roma (Concertone Primo Maggio 2017)

Samuel concertone del Primo Maggio 2017

SAMUEL: IL FRONTMAN DEI SUBSONICA SI PRESENTA DA SOLISTA SUL PALCO DI ROMA (CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2017) - Lo spirito leggero di Samuel approda al Concerto del Primo Maggio di Roma, ma ciò non renderà l'edizione 2017 meno impegnata. La scelta del frontman dei Subsonica non è affatto casuale: è un artista molto vicino all'oggi, che rappresenta al meglio il momento musicale italiano e che sa comunicare con il pubblico. Fresco di partecipazione al Festival di Sanremo, dove non era sicuramente approdato con l'obiettivo di vincere, Samuel rappresenta anche un "ingrediente" per rendere il concertone divertente. Il tema del lavoro è predominante, ma con lui ci sarà modo anche di divertirsi a Piazza San Giovanni. Le coordinate della sua proposta musicale sono diverse, più introspettive, ma l'electropop che colora la sua proposta descrive un particolare codice estetico musicale. In tutta la sua carriera ha dimostrato di avere un eclettismo interessante, oltre che una spiccata versatilità nei live, quindi la scelta appare particolarmente azzeccata. Oggi, dunque, scopriremo come hanno risposto i fan al suo invito del 10 aprile: «Oggi ho scoperto che suonerò il primo maggio a roma! Chi viene?», aveva scritto Samuel su Facebook, offrendo un assaggio musicale (clicca qui per vederlo). Pronti a far festa?

SAMUEL: DEBUTTO DA SOLISTA SUL PALCO DI ROMA (CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO 2017) - Debutto da solista per Samuel al Concerto del Primo Maggio di Roma, a cui ha partecipato in passato, ma da frontman dei Subsonica. Non si tratta sicuramente della sua prima avventura al di fuori della band: nel 2002, infatti, durante la registrazione del terzo album del gruppo, cominciò in parallelo il progetto Motel Connection. Questa volta, però, il cantautore torinese ci ha messo nome e faccia per lanciare "Il Codice della Bellezza". Samuel Umberto Romano sta mostrando una personalità ben precisa: la sua identità, al di fuori dei Subsonica, è meno cupa e più melodica. Inoltre, sta esplorando forme nuove della sua voce. Si tratta di un'artista poliedrico: per i Motel Connection ha anche suonato la chitarra, frequentemente quella elettrica. Usa, invece, quella acustica da solista, ma inconfondibile è il modo di ballare durante le sue esibizioni dal vivo: non è cambiato, infatti, durante le sue molteplici esperienze musicali. Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata, Samuel è legato sentimentalmente all'attrice Isabella Ragonese.

