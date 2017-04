SFERA EBBASTA/ Così la musica lo ha salvato (Concertone Primo Maggio 2017)

Sfera Ebbasta concertone Primo Maggio 2017

SFERA EBBASTA, IL RAP SI ESIBISCE A PIAZZA SAN GIOVANNI (CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017) - Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, è uno dei cantanti che si prepara a salire sul palco per il consueto Concerto Del Primo Maggio. Sfera Ebbasta è uno dei talenti emergenti del mondo rap italiano e nei suoi brani racconta la periferia, come vi si vive. E' stato cresciuto da una madre single e la sua vita non è stata sempre facile. A 13 anni ha deciso di abbandonare la scuola e ha iniziato a fare tanti lavoretti ma ha sempre ammesso come sia stato la musica a salvarlo. La sua passione per il rap è iniziata proprio ascoltando i Gemelli Diversi e 50 Cent. Per lui il successo è il risultato di tenacia e dedizione e si è reso conto di voler fare qualcosa che veramente gli piacesse. Il rap appunto.

SFERA EBBASTA, SOGNI E PROVOCAZIONI (CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017) - Sfera Ebbasta non ha mai nascosto di fare uso di cannabis. Lo scorso ottobre, durante un'intervista a Repubblica.it, il rapper ha ammesso che per lui ci sono solo le canne e la codeina ma che è lontano anni luce da quelle più pesanti anche se ormai sono dappertutto e non riconoscerlo sarebbe da ipocriti. In quell'occasione, Gionata ha rivelato di aver capito di aver avuto finalmente successo entrando ai Magazzini Generali, famosa discoteca di Milano, sembra stata interdetta a lui e ai suoi amici e che invece, ora, riserva loro un tavolo. Si augura di morire da vecchio felice e soddisfatto di quello che avrà fatto nella sua vita, dopo essersi preso cura delle persone a lui vicino.

SFERA EBBASTA, LA SCHEDA (CONCERTO PRIMO MAGGIO 2017) - Sfera Ebbasta, pseudonimo di Gionata Boschetti, grazie al produttore Charlie Charles è considerato uno dei pionieri della trap in Italia. Ha iniziato a caricare video nel 2011/2012 che non riscuotono molto successo. Tuttavia, alla festa Hip Hop Tv, conosce Charlie Charles con il quale inizia a lavorare, pubblicando a partire dal 2014 video su Youtube che lo portano ad essere contattato da varie case discografiche. Nel 2015 fa il suo esordio con XDVR, album composto dai singoli dei mesi precedenti. Nel 2016 pubblica il suo primo album registrato in studio, Sfera Ebbasta, con la Universal vendendo oltre 25000 copie. Il 10 marzo 2017 il nuovo singolo Dexter approda su Spotify e iTunes, rilasciandolo successivamente su Youtube.

© Riproduzione Riservata.