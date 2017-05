SNOW PIERCER/ Su Rai 4 il film con Chris Evans, Song Kang-ho (oggi, 1 maggio 2017)

Snow Piercer

SNOW PIERCER, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 1 MAGGIO 2017: IL CAST - Snow Piercer, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 1 maggio 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere drammatica e di fantascienza del 2013, diretta dal regista sudcoreano Bong Joon-ho. Del cast fanno parte nomi come Chris Evans, Song Kang-ho, John Hurt, Go Ah-sung e Tilda Swinton. Il film è tratto da una serie a fumetti francesi e ha riscosso nel corso del tempo l'approvazione della critica. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

SNOW PIERCER, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 1 MAGGIO 2017: LA TRAMA - La storia di Snow Piercer è ambientata nel 2031, anno in cui un gruppo di sopravvissuti a una nuova era glaciale abita in un treno che gira costantemente intorno alla Terra. Un motore perpetuo fornisce ora dopo ora, giorno dopo giorno, l'energia necessaria affinché il movimento del mezzo di trasporto continui. Il treno, chiamato per l'appunto Snowpiercer, rappresenta nel suo piccolo uno specchio della società divisa in classi, in quanto i più poveri viaggiano sul retro, i più ricchi nei primi vagoni. Ben presto nasce una rivolta guidata da Curtis, portavoce del malcontento contro la violenza dei soldati: il giovane, aiutato da Edgar e da Gilliam, mira ad assassinare colui che ha creato il treno, Wilford. Curtis libera anche alcuni prigionieri del vagone adibito a carcere, ovvero Yona e il padre Minsu, e riesce a catturare Mason, una delle donne più importanti del mezzo di trasporto. Per portare a termine l'obiettivo, però, il giovane è costretto a lasciar morire il suo amico Edgar. Il gruppo, con Mason in catene, arriva nella sezione dello Snowpiercer adibita a scuola, laddove vengono trasmesse agli allievi nozioni assurde e insensate. Poco dopo un gruppo di soldati uccide Gilliam, mentre Curtis riesce a eliminare Mason. I pochi sopravvissuti arrivano alla locomotiva, dove i ricchi sono alle prese con una festa a base di alcool e droga, in questa occasione, Minsu rivela a Curtis la necessità di distruggere la stessa locomotiva, in quanto fuori dal treno potrebbe esserci ancora vita. Wilford, il creatore del treno, promette al giovane di renderlo il nuovo capo del loro microcosmo, ma alla fine la locomotiva viene fatta esplodere e Curtis è tra le vittime della bomba. Minsu, tuttavia aveva ragione, Yona, l'unica sopravvissuta insieme a un bambino, osserva da lontano un orso bianco, prova della vita al di fuori dello Snowpiercer.

