STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Tutte contro lui e Amici come noi (lunedì, 1 maggio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 1 MAGGIO 2017. Per la prima serata di oggi, lunedì 1 maggio 2017, il palinsesto dei canali Mediaset è dedicato alle lotte portate avanti nel lontano 1882 a New York. In Italia la manifestazione venne istituita nel 1890. Ma sbirciamo la programazione della serata. Canale 5 apre la sua prima serata con un film di genere commedia intitolato Tutte contro lui. Italia 1 propone anche un film comico interpretato dal duo comico pugliese Pio e Amedeo, Rete 4 invece, si dedica al genere bibblico con I dieci comandamenti. Sul resto dei canali Mediaset continuano le messe in onda di film, serie tv e programmi dedicati ai più piccoli. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Le commedie faranno da padrone di casa, a partire dalle 21.10 su Italia 1 con Tutte contro lui, dove Mark, avvenente uomo d'affari e sposato con Kate, verrà scoperto dall'amante ad avere non una, non due ma ben tre relazioni. L'uomo non sa però che sua moglie e la sua prima amante stanno organizzando di mettere in atto un piano per distruggere l'uomo che le ha tradite, coinvolgendo infine anche le altre due donne. A seguire Amore pensaci tu, dove Tina e Francesco scopriranno che Tommaso è da qualche tempo in analisi, Chiara e Jacopo si riveleranno essere sempre più uniti e Luigi e Gemma cercheranno di far ragionare Camilla sulla questione dell'adozione. Su Italia 1 il film comico Amici come noi, Pio e Amedeo sono amici di calcio e soci in affari in un'agenzia di pompe funebri, ma caratterialmente l'uno l'opposto dell'altro. Pio sta per sposare Rosa ma scoprirà l'esistenza di un video piccante girato dalla sua fidanzata. Amedeo lo convince ad andare via e iniziare con lui un viaggio alquanto bizzarro a Roma. Subito dopo intrattenimento e dibattito sportivo con Pierluigi Pardo. Rete 4 offre un film storico del 1956 sulla vita di Mosè e il viaggo del popolo di Israele verso la Terra Promessa dal titolo I dieci comandamenti. Torna la commedia su La5 con Kevin Costner. Bill è un famoso giocatore di baseball, ma decide di dare uno sguardo alla sua vita proprio nel momento in cui sta per darle una svolta. Su Mediaset Extra inizia invece l'intrattenimento con la replica della puntata delle Iene show, mentre su Italia 2 e TopCrime due serie tv con The big bang theory, la curiosa band di scienziati, e Major Crimes, la Crimini Maggiori che dovrà affrontare nuove indagini. Su Iris una versione estesa di Apocalypse Now, con nuove scene e nuove versioni fornite dal regista Coppola sul colonialismo e altri temi, con lo scopo di creare nuovi pensieri nella mente degli spettatori. Per la serata dei bambini tornano invece Finn e Jake pronti a intraprendere nuove avventure nella nuova puntata di Adventure Time.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21.10 "Tutte contro lui", commedia

ore 23.40 "Amore pensaci tu", commedia

Italia 1 ore 21.10 "Amici come noi", commedia

ore 23 "Tiki Taka, il calcio è il nostro gioco", programma sportivo

Rete 4 ore 21.15 "I dieci comandamenti", storico

ore 23.52 "Un segreto tra di noi", drammatico

La 5 ore 21.10 "Gioco d'amore", commedia

Mediaset Extra 21.10 "Le iene show", intrattenimento

Iris 21.00 "Apocalypse now reduxe", guerra

Italia 2 21.10 "The big bang theory VI", sit com

Top Crime 21.10 "Major Crimes II", poliziesco

Boing 21.20 "Adventure Time", cartone animato

