STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Il Commissario Montalbano, Hawaii Five (lunedì, 1 maggio 2017)

Il Commissario Montalbano

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 1 MAGGIO 2017 - Dopo un lungo periodo di festività lunedì 1° maggio è comprensibile che preferiate passare una serata tranquilla. Il palinsesto Rai vi permetterà di poter assistere a programmi di vario genere. cercando di soddisfare i gusti di tutta la famiglia.

Per cominciare su Rai Uno andrà in onda un episodio della serie televisiva poliziesca il Commissario Montalbano. Precisamente la puntata si chiamerà La Danza Del Gabbiano. A seguire sullo stesso canale verrà trasmesso in seconda serata il programma d'informazione politica Porta a Porta, condotto dal famoso giornalista Bruno Vespa. Su Rai Due gli amanti delle serie televisive troveranno pane per i propri denti: a partire dalle ore 21 verranno trasmessi tre episodi della serie Hawaii Five, intitolati Il prezzo della libertà, Perché il mondo sappia e Sogni infranti. Subito dopo, in seconda serata, sullo stesso canale ci sarà la serie televisiva The Blacklist - Eli Matchett. Su Rai Tre, a partire dalle ore 20, verrà trasmesso un classico, vale a dire il concertone del Primo maggio, atteso da tutti come un grande evento. Alla chiusura del concerto ci sarà il Tg3 Linea Notte.

Per gli appassionati di film di fantascienza su rai 4 andrà in onda la pellicola Aliens, Scontro Finale. Su Rai 5 andremo a conoscere a fondo i misteri che avvolgono la Monna Lisa, famosissima opera d'arte dipinta da Leonardo Da Vinci, attraverso il documentario Codice Monna Lisa. Su Rai Movie sarà possibile visualizzare il film Bandolero, diretto dal regista Andrew V. McLaglen e interpretato da un cast composto da James Stewart, Dean Martin, Raquel Welch e George Kennedy. Su Rai Premium invece sarà possibile seguire la serie televisiva Two Lives - Due Vite

PROGRAMMAZIONE RAI STASERA IN TV-



Rai Uno

ore 21.30 - Commissario Montalbano, La Danza Del Gabbiano (serie televisiva poliziesca)

Rai Due

ore 21.00 - Hawaii Five (serie televisiva statunitense, tre puntate)

Rai Tre

ore 20.00 Concerto Del Primo Maggio (programma musicale)



Rai 4

ore 21.00 - Aliens, Scontro finale (film d'azione/fantascienza)

Rai 5

ore 21.00 - Codice Monna Lisa (documentario storico/artistico)

Rai Movie

ore 21.20 - Bandolero (film western statunitense)

Rai Premium

ore 21.20 - Two Lives- Due Vite (serie televisiva americana)

