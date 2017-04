STEFANO DE MARTINO/ News: il ballerino prova a camminare sui muri nel backstage di Amici, video (1 maggio)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO PROVA A CAMMINARE SUI MURI NEL BACKSTAGE DI AMICI, VIDEO (OGGI, 1 MAGGIO 2017) - Anche l’altro ieri le fans di Stefano De Martino hanno potuto vederlo ballare in prima serata su Canale 5 nel sesto appuntamento con il serale di Amici 2017. Nei giorni scorsi intanto è stata registrata la puntata che vedremo in onda settimana prossima e sui social sono iniziati a trapelare i contenuti del backstage. Si va da semplici foto ricordo dei fans con Stefano a video girati da lui e i suoi colleghi durante le prove. In uno di questi vediamo due ragazzi saltare verso un muro con la rincorsa e girarsi appoggiandovi le mani come se stessero camminando su di esso.

Appena i due escono dall’inquadratura partono Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, che tentano di imitarli con scarso successo. I due ballerini saltano e toccano il muro coi piedi ma non riescono a girarsi come vorrebbero e tornati a terra non resta loro altro da fare se non ridere a crepapelle e battersi il cinque. Un esperimento decisamente poco riuscito ma che forse servirà ai due supporter di Amici 2017 per migliorare le loro acrobatiche. Li vedremo presto compiere le evoluzioni in studio? Intanto possiamo ridere con loro guardando le prove nel backstage. Clicca qui per vedere il video.

