STEFANO DE MARTINO/ News: tra Belen ed Emma, il ballerino però pensa solo a Santiago

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL LAVORO E GLI IMPEGNI CON EMMA E BELEN, MA LUI HA OCCHI SOLO PER IL FIGLIO - Grandi novità per Stefano De Martino, soprattutto per quanto riguarda il suo lavoro. Il danzatore campano è attualmente impegnato ad Amici 16 per il serale 2017 che andrà avanti fino alla fine di maggio. Nel frattempo però, il ballerino professionista tornerà a Selfie - Le cose cambiano, il programma condotto da Simona Ventura che prenderà il via a partire dal prossimo lunedì 8 maggio. Per l'occasione infatti, la conduttrice sarà anche ospite di Maria De Filippi durante la prossima puntata serale di Amici. Nel frattempo, Stefano si troverà nuovamente faccia a faccia con l'ex moglie Belen Rodriguez e, proprio per questo, Simona Ventura ha precisato qualche dettaglio in più durante l'ultima ospitata a Verissimo affermato che, per forza di cose, l'argentina si troverà nello stesso studio con il marito anche se i loro ruolI saranno decisamente diversi: inviata lei mentore lui. Ma con chi farà coppia De Martino? Sicuramente non con il fashion blogger Mariano Di Vaio: "Mi sono divertito molto, ma non so se rifarò la trasmissione. Negli ultimi anni ho rifiutato parecchie proposte: non vorrei confondere la mia immagine su internet con quella di personaggio tivù", ha raccontato la star del web tra le pagine del settimanale “Nuovo”. Potrebbe unirsi all'ex tronista Claudio Sona? Staremo a vedere!

Intanto, secondo il settimanale Oggi, per De Martino non ci sarebbero problemi riguardo la "convivenza" televisiva con Belen: “Stefano De Martino sarebbe sereno circa la convivenza professionale con l’ex moglie Belen Rodriguez a Selfie: nessun veto e nessuna richiesta particolare. Il ballerino sembra avere occhi solo per il piccolo Santiago a cui dedica tutto il suo tempo libero”, si legge. Attualmente Stefano, è alle prese con il serale di Amici e, come ben sapete, lui e Marcello Sacchetta aiutano spesso Emma ed Elisa per le prove: “Chi inizierà?”, il danzatore però non interagisce quasi mai con l’ex fidanzata: sarà una cosa che hanno espressamente richiesto entrambi? Questa decisione ha deluso i fan ma, di contro, per la serenità collettiva forse, c’era poco altro da fare.

