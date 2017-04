STORIA DI UNA MONACA/ Su Rete 4 il film con Audrey Hepburn e Peter Finch (oggi, 1 maggio 2017)

film

STORIA DI UNA MONACA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 1 MAGGIO 2017: IL CAST - Storia di una monaca, il film in onda su Rete 4 ogi, lunedì 1 maggio 2017 alle ore 15.25. Una pellicola americana diretta da Fred Zinnemann nel 1959, il titolo nella versione inglese è The Nun's Story, si è ispirata alla vita di suor Marie Loiuse Habets. La vita della donna fu inoltre raccontata dal romanzo di Kathryn Hulme da cui il film di Zinnemann ha tratto gran parte dell'ispirazione. Tra i principali interpreti di La Storia di una monaca troviamo grandi artisti del cinema internazionale come Audrey Hepburn, Peter Finch, Edith Evans, Mildred Dunnock e Peggy Ashcroft. Il film La Storia di una monaca è stato nominato per numerosi premi cinematografici dell'Academy Awards come Il Premio per la miglior attrice protagonista ad Audrey Hepburn e per la miglior fotografia. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

STORIA DI UNA MONACA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 1 MAGGIO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata durante i primi anni 20 dello scorso secolo in Belgio. Gabrielle, è la figlia di un medico molto noto in città. La giovane decide all'improvviso di abbandonare i suoi affetti e la vita di tutti giorni per seguire la chiamata religiosa e dedicarsi interamente alla missione ecclesiastica. Il suo sogno è quello di diventare una suora missionaria e trasferirsi in Congo per aiutare le popolazioni del luogo. Entrare in convento decidere di assumere il nome di Lucia. Dopo alcuni anni di studio riesce a diplomarsi in medicina tropicale e viene così assegnata a prestare servizio presso un ospedale psichiatrico. Trascorrono altri tre anni e suor Lucia riesce a far avverare il suo sogno e viene inviata in Congo dove assiste il noto chirurgo Fortunati. Dopo diversi anni fa ritorno in Belgio per accompagnare un paziente ed anche a causa dell'imminente scoppio della seconda guerra mondiale. La sua richiesta di rientrare in Congo viene però rigettata e Suor Lucia viene inviata presso un ospedale in Belgio. Dopo lo scoppio della guerra la donna decide di entrare a far parte della resistenza ma, dopo la morte del padre per mano dei tedeschi, deciderà di abbandonare la carriera ecclesiastica.

