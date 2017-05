Striscia la notizia

STRISCIA LA NOTIZIA, LA RUBRICA MODA CAUSTICA E GLI ASCOLTI, VIDEO. QUALI SARANNO I SERVIZI OGGI, 1 MAGGIO 2017? - Non si fermano Ficarra e Picone, nemmeno oggi lunedì 1 maggio 2017, Festa dei lavoratori: a partire dalle 20.40, infatti, Canale 5 manderà in onda un nuovo appuntamento in compagnia di Striscia la notizia, il Tg satirico ideato da Antonio Ricci. Anche per l’ultima puntata della settimana scorsa, quella di sabato 29 aprile, gli ascolti sono stati davvero buoni: la trasmissione, come si legge sul sito ufficiale, ha raggiunto uno share del 18.29% con 3 milioni e 984mila telespettatori. I picchi di audience hanno inoltre toccato quota 4 milioni e mezzo, pari al 20.11% di share.

Due giorni fa non è mancata l’amatissima rubrica Moda Caustica, durante la quale Striscia prende simpaticamente di mira alcuni outfit dei personaggi del mondo televisivo. La prima a finire nel radar è stata la bella Caterina Balivo, alla guida di Detto Fatto: ma i riflettori e l’ironia non hanno risparmiamo nemmeno Elisabetta Gregoraci, sul palco di Made in Sud. Numerosi anche i servizi degli inviati: che cosa avranno preparato per l’access prime time di oggi? Clicca qui per vedere il video di Moda Caustica direttamente dal sito ufficiale di Striscia la notizia.

