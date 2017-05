THE CATCH 2/ Anticipazioni puntata 1 maggio 2017: Danny sta facendo il doppio gioco?

The Catch 2, in prima Tv assoluta su Fox Life

THE CATCH 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 1 maggio 2017, Fox Life trasmetterà due nuovi episodi di The Catch 2, in prima Tv assoluta. Saranno il secondo ed il terzo, dal titolo "Il martello" e "Dining Hall". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Ben (Peter Krause) rimane in carcere come previsto, dove Alice (Mireille Enos) gli fa visita ogni giorno. Dao (Jacky Ido) intanto cerca di ottenere un accordo, ma è prevista la cattura di Margot (Sonya Walger). Alice vorrebbe avvicinarsi alla leader della Kessington, ma Ben la mette in guardia sulla sua pericolosità, aumentata dal cambio di leadership. Dopo il sequestro dell'FBI e l'inchiesta, Alice e Val (Rose Rollins) cercano di rimettere insieme l'azienda e di riprendere quota, ma i clienti decidono di abbandonare o non appoggiarsi al loro aiuto. Poco dopo, Alice viene avvisato di un'effrazione in casa sua, ma scopre che si tratta del fratello Tommy (T.R. Knight). Ha bisogno del suo aiuto, dopo aver scoperto che qualcuno ha aperto un conto corrente milionario a suo nome. Il fisco ora vuole i soldi, mentre Val preme per tenerli, ma alla fine accetta di scoprire chi è il responsabile. Intanto, Justin Diaz (Gina Torres) si presenta in carcere da Ben e gli propone di fare da informatore per l'FBI, in modo che aiuti l'agenzia a catturare i criminali grazie alla sua solita attività.

Più tardi, Alice scopre che Ben ha fatto un accordo con l'FBI solo per salvaguardarla, mentre il detenuto viene prelevato da Rhys (John Simm) con uno stratagemma. Dao riceve quindi una promozione e si prepara a lasciare anche Val, ma la donna trova il modo per farlo desistere. Al suo risveglio, Ben scopre di essere stato rapito da Rhys, che vorrebbe avere un accordo simile al suo con i federali. Mentre la Diaz decide di far saltare l'accordo, Margot fa visita alla madre in prigione, perché i suoi luogotenenti stanno scomparendo poco alla volta e crede che abbia ordinato lei l'ammutinamento. Sybil (Lesley Nicol) le rivela invece che il padre aveva nascosto una fortuna dietro le pareti della struttura e che evidentemente qualcuno ne era a conoscenza. Nello stesso momento, Rhys informa Ben che dovranno eseguire un lavoro per un cliente importante, un sicario rinomato che il ladro conosce molto bene. L'obbiettivo è arrivare a Galinda (Jackie Seiden), l'ex moglie di Mangels, e prelevarle una valigetta che gli ha sottratto prima della separazione. Dopo aver concluso entrambe le missioni, la Diaz propone un nuovo accordo a Ben, mentre Margot si presenta da Alice.

THE CATCH 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 MAGGIO 2017, EPISODIO 2 "IL MARTELLO" - Quando l'ultimo assistente e amante di Margot viene ucciso, la donna inizia a convincersi di essere lei stessa un bersaglio e decide di assumere l'AVI perché trovino il killer. A causa della mancanza di clienti e denaro, Alice e Val decidono alla fine di accettare e risalgono ad un certo Hammer, un assassino che riescono a catturare. L'agente Diaz incarica invece Ben e Rhys di creare una trappola in una delle fortezze di alcuni contrabbiandieri, nascoste all'interno di un ristorante giapponese. I due decidono di agire secondo i propri metoni. Tommy invece gioca le sue carte con Sophie, vulnerabile per via della rottura con Danny. Si scopre che in realtà l'assistente stava raccogliendo informazioni sugli ex datori di lavoro di Tommy, rivelando che lavoravano per gli spacciatori di droga. Alla fine dell'episodio, Tommy confessa di aver avvicinato Sophie solo per avere accesso ai 3 milioni di dollari.

THE CATCH 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 MAGGIO 2017, EPISODIO 3 "DINING HALL" - Ben, Rhys e la Diaz dovranno indagare a fondo sul contrabbando dei diamanti e scoprono alcuni legami con il console generale giapponese. Cercano di attirare il Console con la scusa del figlio, nel tentativo di convincerla a usarli come nuovo fronte per la sua operazione. Tuttavia scopriranno che il Console non sta realmente organizzando un contrabbando, ma qualcosa di molto diverso. In seguito al collegamento fra Tommy ed un cartello di narcotrafficanti, la squadra dovrà fare di tutto per giungere fino alla verità. Margot scopre invece chi è il killer che l'ha presa di mira, ma non lo riconosce.

