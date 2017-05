Un posto al sole / Oggi, 1 maggio la soap non va in onda: nuove e pericolose tentazioni per Roberto e Marina

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 MAGGIO: MARINA SI AVVICINA A MATTEO, UNA CONOSCENZA PERICOLOSA PER ROBERTO – La serenità raggiunta da Marina Giordano e Roberto Ferri con il matrimonio verrà messa a dura prova già nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda martedì 2 maggio, a partire dalle 20.20 su Raitre. Dopo l’incidente di Matteo, Marina deciderà di assistere l’uomo che, un tempo, le aveva salvato la vita. La signora Ferri, così, andrà a trovare l’uomo in ospedale riscoprendo con lui una complicità che pensava di aver perso. La cosa non farà affatto piacere a Roberto che vorrebbe tenere la moglie lontano dall’uomo. Nel frattempo, però, l’imprenditore si imbatterà nella intrigante architetto Mancuso. Quest’ultima rappresenterà una nuova tentazione per Roberto che pensava di aver trovato finalmente quella stabilità che ha sempre cercato. Quali saranno, dunque, i piani di Mancuso. I suoi obiettivi con Ferri saranno semplicemente professionali o la donna nasconde qualche segreto che metterà, ancora una volta, i bastoni tra le ruote a Marina e Roberto? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 1 MAGGIO: OGGI LA SOAP NON VA IN ONDA - Brutte notizie per i telespettatori di Un posto al sole che questa sera, eccezionalmente, non seguiranno le vicende della soap partenopea. Il palinsesto di Rai 3 sarà infatti dedicato al concerto del 1° maggio fin dalle ore 15:00, come da tradizione consolidata da anni. Per seguire le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini dovremo dunque attendere un giorno in più ovvero il 2 maggio, quando andrà in onda un episodio più lungo del solito. Upas avrà inizio alle ore 20:20 prendendo il posto di Gazebo e si concluderà alle ore 21:10 come sempre. L'occasione sarà perfetta per conoscere gli esiti dell'avvicinamento tra Marina e Matteo: l'incidente del quale Serra è rimasto vittima, proprio mentre stava leggendo un messaggio della Giordano, ha spinto la signora Ferri a riprendere i contatti con l'uomo che in passato le aveva salvato la vita.

Ma questa novità non piacerà affatto a Roberto che, pur fingendo una parziale serenità di fronte alle visite in ospedale della moglie all'ex amante, sarà profondamente turbato. Non se la passerà meglio Niko, deluso per il nuovo rifiuto da un prestigioso studio legale di Napoli. Il giovane Poggi non potrà sospettare che dietro a questi suoi problemi a trovare lavoro ci sarà niente meno che Enriquez, geloso per la sua relazione con Beatrice. Sarà quest'ultima a risolvere la situazione utilizzando più di qualche mezzo lecito e illecito?

