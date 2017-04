UNA VITA / Anticipazioni italiane e spagnole: Pablo scopre tutta la verità su Leonor

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 1 MAGGIO: OGGI LA TELENOVELA NON VA IN ONDA - Oggi il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà numerose variazioni, tipiche di tutti i giorni di festività. Una vita non andrà in onda e lo stesso accadrà anche per Beautiful e Il Segreto che torneranno regolarmente domani, al loro solito orario. I telespettatori della telenovela spagnola ambientata nel quartiere di Acacias 38 dovranno quindi attendere un giorno in più per conoscere gli esiti della fuga di Casilda, delusa per come quasi tutte le persone a lei più care le abbiamo voltato le spalle nel momento del bisogno. Leonor e Rosina non le hanno creduto mentre Martin, con il quale avrebbe voluto condividere tutta la sua vita, ha organizzato l'attentato che ha ucciso Maximiliano. Con questi presupposti deciderà di allontanarsi da casa, mentre in carcere Mauro cercherà di convincere il ragazzo a non rassegnarsi ad una dura condanna per un crimine non commesso. La testardaggine di Martin lo porterà a quella che sembra un'inevitabile condanna a morte?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: PABLO SCOPRE LA VERITA' SU LEONOR - Complicazioni a non finire caratterizzeranno il rapporto tra Leonor e Pablo nelle puntate spagnole di Una vita. In esse, infatti, la giovane Hidalgo sarà alla ricerca di denaro per pagare i ricatti di Mario, il losco individuo proveniente da Fernando Poo. Per raggiungere tale obiettivo ha venduto le sue miniere, ma tutto il ricavato le è stato sottratto da Hibiba. Disperata per le possibili ripercussioni che il mancato pagamento potrebbe avere nella sua famiglia, Leonor ha prima chiesto del denaro a Cayetana (subendo un netto rifiuto) e poco dopo ha rubato un assegno a Victor. Nel corso delle prossime puntate la notizia del furto si diffonderà a macchia d'olio tra tutti gli abitanti di Acacias 38 e Pablo sarà il primo a sospettare che la moglie sia in qualche modo coinvolta in quanto accaduto. Per questo la obbligherà a raccontargli tutta la verità del dramma avvenuto nell'isola della Nuova Guinea, non prima di averla costretta a restituire a Victor il mal tolto. Insieme riusciranno a risolvere questa ennesima difficile prova?

© Riproduzione Riservata.