Uomini e Donne/ Gemma Galgani ritrova la serenità, ma Giorgio Manetti… (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: DOPO LA SFURIATA, TUTTI CONTRO GIORGIO MANETTI - Gemma Galgani è la protagonista più discussa del trono over e la sua presenza nel salotto di Uomini e Donne è spesso oggetto di critiche. Le accuse più feroci, però, arrivano dai social, dove la dama torinese è spesso presa di mira da chi crede che i suoi siparietti siano studiati ad hoc per catalizzare su di sé l’attenzione del pubblico. La recente sfuriata di Giorgio Manetti, però, sembra aver rimescolato le carte in tavola e dopo il suo intervento, i commenti pubblicati dai telespettatori sui principali social network, sembrano tutti o quasi a favore della dama. “Suppongo che il signore in questione guadagni non male dalle famose "serate" e che l'amore di Gemma contribuisse non poco a mantenerlo al centro dell'attenzione (…) Ora, che Gemma è tutta concentrata su Marco, probabilmente il suo personaggio "tira" meno”, “Gabbiano sei un maleducato e un gran cafone...ti brucia il non essere sempre al centro dell'attenzione... ringrazia Gemma che ti ha dato visibilità...”. Questi sono soltanto alcuni dei post pubblicati sui social nelle ultime ore. Dopo tanta sofferenza, Gemma Galgani avrà la sua rivincita?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI RITROVA LA SERENITÀ, MA GIORGIO MANETTI… - Nel trono over, tutti gli occhi sono puntati sulla love story attualmente in atto fra Gemma Galgani e Marco Firpo, un legame nato nelle prime settimane di programmazione e troncato qualche mese dopo a causa di una serie di incomprensioni. Nei prossimi episodi di Uomini e Donne, la dama più famosa della tv riuscirà ad affrontare a testa alta le nuove critiche di Tina Cipollari e, a dispetto delle polemiche sollevate dal suo ex, Giorgio Manetti, continuerà a sperare nella sua storia d’amore con Marco Firpo. Il cavaliere ligure, se da una parte sembra determinato a dare una nuova possibilità a Gemma Galgani, dall'altra non sembra avere intenzione di esporsi più di tanto, di conseguenza, questa liaison potrebbe ben presto riservare al pubblico di Canale 5 delle sorprese. Dopo la sofferenza del passato, Riuscirà Gemam Galgani a trovare la felicità fra le braccia di Marco Firpo o dovrà dirgli addio per sempre?

