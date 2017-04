Uomini e Donne/ Rosa Perrotta fra Mattia e Desirée Popper (Trono Classico)

Uomini e donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: ROSA PERROTTA FRA DESIRÉÈ E MATTIA? - Continua il percorso di Desirée Popper nel salotto del trono classico, dove la corteggiatrice molto presto sarà al centro di una nuova querelle proprio a causa del bacio di Mattia Marciano. Il corteggiatore, infatti, non ha gradito l'atteggiamento della tronista, che ha preso le distanze dal gesto, minimizzandone l'importanza. In studio si continuerà a discutere della questione, con Tina Cipollari che accuserà Mattia Marciano di avere delle aspettative troppo alte e Gianni Sperti che si schiererà dalla sua parte. Questa storia creerà fra la tronista e il corteggiatore una grossa crepa, forse la prima da quando Desirée Popper ha deciso di accettare la sua corte e, come prevedibile, Rosa Perrotta cercherà di sfruttare questa piccola rottura a suo vantaggio, forse per avere la sua rivincita sul corteggiatore, che qualche settimana fa, dopo una serie di polemiche, ha dirottato il suo interesse verso la brasiliana.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS: CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI, SEMPRE PIÙ INNAMORATI - Quella formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci è una delle coppie più amate dell’ultima edizione del trono classico e il loro amore, a cinque mesi dalla scelta che li ha uniti nel salotto di Uomini e Donne, oggi sempre essere più forte che mai. I fan della coppia, infatti, sono convinti che il loro sentimento sia reale e che, al contrario di altri legami nati nel celebre dating show di Canale 5, il legame sia frutto di un amore sincero. “Siete l'unica coppia passata in TV che davvero credo siano veri!”, “La coppia più bella di Uomini e Donne”, scrivono i follower su Instagram, dove Federico e Clarissa condividono quotidianamente gli scatti che immortalano gli attimi più belli della loro relazione. L'ex tronista, in una delle ultime foto postate sui social, ha mostrato un angolo della sua casa dove, oltre ai preziosi dettagli primaverili, ha messo in evidenza una foto che la ritrae insieme al suo fidanzato.“Loving our home's details #goodafternoon #details #home #spring #flowers #loveit #relax #picoftheday”, scrive l'ex miss soddisfatta del suo rapporto di coppia. Cliccate qui per visualizzare lo scatto.

© Riproduzione Riservata.