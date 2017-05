VAL KILMER MALATO/ L'attore svela: ho avuto il cancro, ma ora sono guarito

Val Kilmer (Foto: Lapresse)

VAL KILMER MALATO, L'ATTORE CONFERMA: HO AVUTO IL CANCRO, MA ORA SONO GUARITO. LA CARRIERA - La notizia di oggi è che Val Kilmer ha fatto coming out sul cancro che lo aveva colpito alla gola e che fortunatmante ha superato. Nato a Los Angeles il 31 dicembre del 1959 ha debuttato al cinema nel 1984 con Top Secret!. Il grande successo è arrivato però nel 1986 quando ha interpretato il ruolo di Iceman in Top Gun di Tony Scott e con Tom Cruise. Sono tantissimi i ruoli che hanno reso famoso questo splendido attore da Batman/Bruce Wayne in Batman Forever per arrivare a Filippo in Alexander di Oliver Stone. Dotato di un fisico possente ha dimostrato di essere in grado anche di ricoprire diversi ruoli da quelli drammatici ad alcuni anche magari più ironici. Sicuramente però la notizia che l'uomo sta bene è stata accolta con piacere dai suoi tantissimi fan sparsi per il mondo.

VAL KILMER MALATO, L'ATTORE CONFERMA: HO AVUTO IL CANCRO, MA ORA SONO GUARITO - L'attore americano Val Kilmer ha svelato di essere stato malato di cancro e di aver superato un momento molto complicato della sua vita. Il classe 1959 aveva più volte negato di aver avuto delle difficoltà in questo senso, per arrivare poi alla confessione qualche giorno fa attraverso il sito Reddit in una chiacchierata direttamente con i suoi fan. La notizia era stata però in passato già confermata da Michael Douglas che anche lui aveva dovuto lottare una battaglia identica contro un male infame e che spesso non lascia spazio alla speranza. Una sfida che però Val Kilmer, così come Michael Douglas, ha superato con grandissimo carattere. In passato lo stesso Douglas aveva dichiarato, come riportato dal portale del Corriere della Sera, che: "Le cose non vanno bene per Val Kilmer. E' sempre nelle mie preghiere e per questo da diverso tempo non avete sue notizie". Kilmer aveva in un primo tempo smentito tutto, spiegando: "Sono molto affezionato a Michael che però è male informato sul mio stato di salute. Gli avevo chiesto indicazioni per uno specialista perchè avevo un disturbo alla gola, ma sto bene e non è stato trovato nessun tipo di cancro". Cosa che però poi Val Kilmer ha dovuto ritrattare pochi giorni fa.

