APB/ Anticipazioni del 2 maggio 2017: Gideon riceve una visita inaspettata

Apb, in prima Tv assoluta su Fox

APB, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, martedì 2 maggio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di APB, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Bentornato, papà". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati: il genitore di una studentessa, che ha avuto un ictus a causa di un'overdose, chiede l'aiuto del 13° Distretto per risalire allo spacciatore. La droga usata dalla figlia è infatti sintetica, di ultima generazione, e chiede a Gideon (Justin Kirk) di analizzare le prove che ha raccolto. Intanto, Cobb (William Smillie) e Reyes (Bryant Romo) vengono incaricati di rintracciare dei fuggitivi avvistati nel Distretto, per fare buona pubblicità al 13° agli occhi del Sindaco. La moglie di Robert Ruiz (Rick Gomez) riferisce a Gideon e Murphy (Natalie Martinez) che il marito aveva già preparato tutti i documenti. Il capo Conrad (Ernie Hudson) tuttavia solleva qualche mozione, dato che la cattura di uno spacciatore è complicato anche nelle condizioni ottimali. Visto che Gideon prende sotto gamba l'operazione, Murphy viene incaricata di mostrargli come agiscono i piccoli spacciatori. L'ingegnere decide tuttavia di inserire un localizzatore che ha realizzato in polvere e visibile solo grazie ad occhiali speciali. In questo modo ogni agente potrà risalire agli spacciatori seguendo semplicemente la filiera economica. Nonostante lo scetticismo di qualcuno, Reyes compreso, gli ordini per le squadre sono di non fermare nessuno e limitarsi a raccogliere i dati. A fine turno, Ada (Caitlin Stasey) restringe le immagini acquisite ad alcune location precise e conclude che il quartier generale è una casa intestata a Marcos Cruz (Maurice Compte). Prima dell'operazione, Gideon informa Ruiz, riuscendo a risollevarlo. Nonostante l'azione vincente, un vicino di casa di Cruz rivela di essere il vero proprietario del capanno, riuscendo a contrastare la Polizia. Gli agenti stanno operando infatti in assenza di un mandato, ma la Murphy contesta a Scott (Daniel MacPherson) il bisogno di avere altre prove. Più tardi, la Murphy parla con la madre delle mire di Scott, che sembra aver già puntato dritto a Gideon. Poco dopo, la moglie di Ruiz avvisa l'agente che l'uomo è uscito lasciandole uno strano messaggio, facendo presagire il peggio. Ruiz ha infatti raggiunto lo spacciatore da solo per potersi fare giustizia e Gideon deve lottare contro il tempo per fermarlo. Specie perché è stata la sua squadra ad ordinare il rilascio di Ruiz. Nel frattempo, Reyes ed il partner trovano il fuggitivo e scoprono che in realtà sta distribuendo farmaci per l'HIV ai poveri. Dopo aver capito che il Capitano pretende comunque il suo arresto, simulano una perlustrazione per dargli il tempo di fuggire. Grazie ad un'operazione combinata, Gideon e Murphy riescono ad evitare il peggio e ad arrestare Cruz. L'ingegnere tuttavia ne approfitta della situazione per proporre un accordo al Sindaco: se farà finta di aver supportato l'operazione, gliene darà merito pubblicamente.

APB, ANTICIPAZIONI DEL 2 MAGGIO 2017, EPISODIO 6 "BENTORNATO, PAPÀ" - In questo nuovo episodio di Apb, il protagonista dovrà fare i conti con il suo passato. Il padre di Gideon, infatti, si trova nei guai e solo il figlio può aiutarlo ad uscirne. Mentre il genitore si rivolge all'ingegnere per ricevere la sua assistenza, Brandt e Goss vengono incaricati di rintracciare un ladro particolarmente abile, che si è macchiato di uno dei più grandi furti della città. Chi sarà la gazza ladra? In questo episodio vedremo inoltre l'attore John Heard nei panni di Joe e come guest starà. Sarà infatti l'artista a dare il volto al padre di Gideon ed a rivelarci che i rapporti fra i due familiari non sono proprio pacifici. La Murphy, infatti, si ritroverà a dover fare da paciere perché la situazione non superi un certo limite.

