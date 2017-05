Alessio Boni / È Giovanni Franza: la svolta e il passaggio di potere alle figlie (Di padre in figlia)

Alessio Boni

ALESSIO BONI E’ GIOVANNI FRANZA, CAMBIO DI POTERE E SVOLTA IN FAMIGLIA (DI PADRE IN FIGLIA) - Alessio Boni è Giovanni Franza in "Di padre in figlia", la fiction di RaiUno che ha finora riscosso un grande successo e che oggi arriva alla sua ultima puntata. Quello di Giovanni Franza è il ruolo di un padre severo e possessivo, che impone il suo volere su moglie e le tre figlie. Un capofamiglia legato a valori tipici della famiglia patriarcale, in cui è l'uomo a provvedere alle donne che hanno però poca voce in capitolo sulle decisioni riguardanti la propria vita, che spettano al padre. Quello di Giovanni è un personaggio che nel corso delle puntate subisce un'evoluzione per arrivare questa sera ad una svolta. Tutto si rimette in gioco nell'ultima puntata di "Di padre in figlia", e alla fine di un lungo processo si crea nella famiglia Franza un nuovo equilibrio che si sposta dal capofamiglia - Giovanni Franza appunto - alle tre sorelle, equilibrio che avviene col passaggio del potere patriarcale a quello delle tre figlie, sancito dalla sostituzione dell'insegna della distilleria con "Sorelle Franza".

ALESSIO BONI E’ GIOVANNI FRANZA: IL DESIDERIO DI DIVENTARE PADRE SENZA UNA COMPAGNA - L'affascinante Alessio Boni è uno degli attori più apprezzati del panorama italiano e dei più amati dal pubblico femminile. Oltre a "Di padre in figlia" sono infatti molte le fiction di successo che lo hanno visto protagonista, ma forse è proprio in quest'ultima che Boni si immedesima maggiormente. In una recente intervista al settimanale Gente ha infatti confessato di aver vissuto in una famiglia al maschile “con mio padre e due fratelli. Ma il cuore e il traino di tutto sono state mia madre Roberta e mia nonna Maddalena, due donne straordinarie” ha svelato l'attore. Nonostante il grande fascino e la notorietà, Alessio Boni è single, una condizione che l'attore spera cambi presto. Boni è infatti desideroso di metter sù famiglia, diventando presto papà anche senza una compagna al suo fianco: “Mi piacerebbe adottare un bambino, indipendentemente dal mio stato civile" ha infatti confessato.

