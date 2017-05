Amici 2017

AMICI 2017, ED. 16 ANTICIPAZIONI E NEWS: RICCARDO MARCUZZO E ANDREAS MULLER A RISCHIO ELIMINAZIONE? – Chi uscirà nella registrazione dell’ottava puntata del serale di Amici 2017 in programma sabato 6 maggio? Esattamente come è accaduto nella scorsa puntata al termine della quale è stato eliminato definitivamente dalla scuola Cosimo Barra, sabato 6 maggio, mentre su canale 5 andrà in onda la settima puntata del serale di Amici 16 al termine della quale verrà eliminata Shady, i concorrenti anche in gara parteciperanno alla registrazione dell’ottava puntata. Sui social, i fans hanno già cominciato a chiedersi chi sarà il prossimo eliminato e, al momento, sono due i nomi più gettonati. Secondo quanto sostengono a malincuore i fans, tra gli allievi della squadra blu ancora in gara, a rischiare di più saranno Riccardo Marcuzzo e Andreas Muller.

I due nomi sono saltati fuori per una serie di ragioni precise. La prima è la presenza in squadra di Federica Carta, giudicata fortissima sia dal pubblico ma anche dalla giuria e dagli stessi professori; la seconda ragione è dettata da motivi di spettacolo. Finora, la squadra bianca di Emma e la squadra blu di Elisa si sono alternate nella sconfitta. Se nella sesta puntata ad essere eliminato è stato Cosimo della squadra blu, nella settima che andrà in onda sabato 6 maggio sarà Shady a dover salutare tutti. Da qui la ragione che spinge i fans a credere che, nella registrazione dell’ottava puntata, toccherà ancora ad un allievo della squadra blu e considerando che Federica è data tra i finalisti, toccherà a Riccardo o Andreas fare le valigie?

