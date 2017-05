Anticipazioni Il Segreto puntata spagnole 3 maggio: Carmelo scompare nel nulla, cosa gli è accaduto?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 3 MAGGIO: COS'E' ACCADUTO A CARMELO? - Continuano le indagini di Don Gaspar anche nella puntata de Il Segreto, trasmessa domani in Spagna. In essa Carmelo non darà più notizie di sè a Donna Francisca, Adela e Raimundo, preoccupati per le sue sorti. Il trio si chiederà cosa possa essere accaduto di tanto grave da costringere Leal a non farsi vedere alla villa. Per questo la maestra chiederà aiuto alla Montenegro, pregandola di recarsi in prima persona alla Miel Amarga per capire se a Carmelo è stato fatto del male. In realtà, si tratterà soltanto di una esplicita richiesta del sacerdote, chiamato da Cristobal Garrigues per indagare sul misterioso fantasma che si aggira alla tenuta. Don Gaspar si dirà certo che non si tratti di un essere sovrannaturale, ma di qualche intrigo da parte di una non ben precisata persona: per capire se Carmelo possa essere coinvolto in questi avvenimenti, l'esorcista gli darà ordine di non andarsene dalla Miel Amarga, in attesa che la verità venga svelata.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 3 MAGGIO: PEGGIORANO LE COSE TRA CAMILA E HERNANDO - Non ci saranno buone notizia per i due protagonisti de Il Segreto neppure nell'episodio che verrà tramesso domani sul canale spagnolo Antena 3. In esso, infatti, Camila continuerà a fidarsi di Lucia e non mancherà di rimproverare Hernando per i suoi modi poco educati tenuti con l'amica. Senza neppure sospettare la realtà dei fatti, chiederà al marito di scusarsi con Lucia, anche se il suo risultato non verrà raggiunto come previsto. Al contrario, Dos Casas penserà che sia giunto il momento di prendere dei provvedimenti e di liberarsi una volta per tutte della donna che è entrata nella sua vita, sconvolgendo tutti gli equilibri che era riuscito a raggiungere con grande fatica. Per questo chiederà alla cubana di potere parlare con lei alla luce del sole e pretenderà che anche Camila sia presente a questo confronto: cosa avrà in mente? Sarà giunto finalmente il momento della resa dei conti?

