BEAUTIFUL / Anticipazioni americane 3 maggio: Sally chiede aiuto a Thomas, lo otterrà?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 3 MAGGIO: SALLY CHIEDE AIUTO A THOMAS - Il furto dei bozzetti della Forrester Creations continuerà a causare problemi a non finire a Sally e a tutta la famiglia Spectra anche nell'episodio di Beautiful di domani. La sorella maggiore di Coco ha ammesso le proprie colpe in presenza del tenente Baker ed è stata arrestata, riuscendo a tenere fuori da quanto accaduto tutti i familiari. A non restare insensibile a quanto accaduto, domani nella soap americana sarà Thomas, che si renderà conto di provare ancora dei veri sentimenti nei confronti della problematica rossa. Sarà lui stesso a sostenerla in questa difficile prova e a non mancare di farle visita in prigione, in attesa del processo che la Spectra molto presto dovrà affrontare. La stessa Sally chiederà a Thomas di non abbandonarla d'ora in avanti, aiutandola ad uscire da questa complicata situazione. Riusciranno a fare fronte comune nelle avversità, unendosi contro le rispettive famiglie?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 3 MAGGIO: LE SPECTRA SULL'ORLO DEL FALLIMENTO - La notizie dell'arresto di Sally si allargherà a macchia d'olio nelle puntate americane di Beautiful. I clienti si renderanno conto che i modelli che li hanno impressionati, in realtà erano stati rubati alla Forrester Creations. A ciò si aggiungeranno le negative recensioni pubblicate da Jarret in 'Eye on Fashion' che mostrerà quelli che avrebbero dovuto essere i veri abiti in vendita da questo nuovo brand. La situazione andrà dunque complicandosi, tanto che Shirley sarà costretta ad annunciare a tutti i suoi dipendenti che ben presto le porte della Spectra Fashions dovranno essere chiuse per sempre. La strategia di Bill raggiungerà quindi il risultato prefissato: il suo desiderio sarà di portare al fallimento l'azienda della rossa per acquistare l'edificio nel quale sorge ad un prezzo vantaggioso. La nuova torre Spencer sarà molto vicina dall'essere costruita: Dollar Bill vincerà anche questa volta? O farà male a cantare vittoria prima del previsto?

