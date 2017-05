BELEN RODRIGUEZ / News: l’amore a gonfie vele e la prima apparizione TV con Iannone

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA DEDICA DI IANNONE COMMUOVE LA SHOWGIRL - Belen Rodriguez in vacanza a Vasto, ha nuovamente sconvolto i fan (ed anche i detrattori). Cosa è successo? Eccovi, di seguito, le ultimissime di gossip che riguardano il patinato mondo della showgirl argentina più amata dal pubblico italiano. La prossima inviata di "Selfie - Le cose cambiano", ha accompagnato il fidanzato Andrea Iannone in quel di Vasto, in Abruzzo (sua città natale). Dopo un servizio fotografico di lavoro, l'argentina si è concessa una bella pausa pre-estiva prendendo il sole e facendosi immortalare tra le rocce. Quello che però ha creato la nuova polemica social, è stata la visione della famosa farfallina. La showgirl infatti, ha avuto modo di fare nuovamente intravedere il famoso tatuaggio che tanto ha fatto discutere durante il corso di Sanremo 2011. Dopo il piacevole fine settimana in Toscana, Belen si è recata in Abruzzo per raggiungere Iannone insieme al piccolo Santiago, il figlio di 4 anni nato dal matrimonio con Stefano De Martino. La storia d'amore con il pilota di MotoGp nel frattempo, sembra proseguire a gonfie vele e, il prossimo mese la coppia festeggerà anche il primo anno d'amore. Proprio Belen e Iannone, ha recentemente scelto il Maurizio Costanzo Show per la prima apparizione televisiva insieme. “Sono fidanzata e sono molto fedele”, ha affermato lei chiacchierando con Maurizio Costanzo.

Di seguito, ha fatto il suo ingresso anche il motociclista: “Qualche volta Belen viene a farmi compagnia alle gare, la prima volta che è venuta ho vinto. Sono innamorato della mia vita, del mio sport e di lei. È bellissima”, ha dichiarato. La nuova dichiarazione d’amore pubblica ha fatto commuovere Belen: “Ogni volta che me lo dice divento rossa”, ha esclamato. Per moltissimi, l’aria di fiori d’arancio sarebbe proprio dietro l’angolo così come la voglia di un secondo figlio. Intanto, l’argentina tornerà in televisione dal prossimo 8 maggio al fianco di Simona Ventura per la seconda stagione di “Selfie – Le cose cambiano”.

© Riproduzione Riservata.