BETTER CALL SAUL 3/ Anticipazioni puntata 2 maggio 2017: qual è il piano di Jimmy?

Better Call Saul 3, in anteprima su Netflix

BETTER CALL SAUL 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - In anteprima su Netflix oggi, martedì 2 maggio 2017, sarà disponibile un nuovo episodio di Better Call Saul 3. Sarà il quarto, dal titolo "Sabrosito". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Mike (Jonathan Banks) si trova lungo il deserto quando riceve la telefonata di chi lo sta sorvegliando. I due si mettono d'accordo sull'assenza delle armi per il loro incontro, dopo di che Mike viene circondato da due macchine. Gustavo (Giancarlo Esposito) lo raggiunge poco dopo e sottolinea di non volere che uccida Hector Salamanca (Jeremiah Bitsui). Gli chiede inoltre il motivo, dato che non è nel suo interesse che muoia in determinati frangenti. Mike gli conferma invece che non è stato Hector ad uccidere l'autista del furgone, ma Gus gli chiede di rapinare un altro dei furgoni di Salamanca. Mike si rifiuta di proseguire, ma vuole anche essere certo che i loro rapporti si concludano in quel momento come afferma. Lo blocca poi prima che se ne vada: non ha chiuso con Salamanca. Nel frattempo, Jimmy (Bob Odenkirk) disdice tutti gli appuntamenti dello studio, ma rifiuta l'aiuto che Chuck (Michael McKean) crede di volergli dare. Prima dell'arrivo della Polizia, Jimmy ricorda invece al fratello che presto o tardi finirà in un letto d'ospedale a morire da solo. L'avvocato decide inoltre di difendersi da solo, con grande sorpresa di Kim (Rhea Seehorn), che non la accetta volentieri. Nel frattempo, Mike si presenta da un medico collegato a Gus per riuscire a mettere in atto parte del suo piano. Dopo la prima udienza, Jimmy scopre che Oakley (Peter Diseth) che nessuno della loro giurisdizione si occuperà del suo caso. La certezza dell'avvocato di risolvere tutto in breve tempo inizia a sfumare sempre di più. Una volta tornato nel deserto, Mike utilizza il solito metodo di Hector ed infila la droga in un paio di scarpe da ginnastica.

Lo lancia poi fino ad un cavo dell'elettricità e lo lascia appeso dopo un paio di tentativi falliti. Intanto, l'avvocato Kyra Hay (Kimberly Hebert Gregory) raggiunge la casa di Chuck per capire quale siano i suoi rapporti con Jimmy. Il legale lo informa anche che sarà necessaria la sua testimonianza e teme che potrebbe ritrarsi indietro nella fase decisiva. Dopo essersi appostato nel deserto, Mike attende l'arrivo dei due corrieri di Salamanca. Non spara contro i due uomini, ma simula la presenza di alcuni cacciatori. Attende poi che depositino le armi e salgano di nuovo sul furgone, per sparare sulle scarpe lasciate appese. La polverina cade di conseguenza nella pedana del retro del mezzo, attirando l'attenzione delle autorità messicane nel giro di poche ore. Quella sera, Jimmy riferisce a Kim che gli hanno proposto un patteggiamento, il massimo a cui potesse aspirare. L'avvocato tuttavia non intende accettare: Chuck può tenersi il patteggiamento.

BETTER CALL SAUL 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 MAGGIO 2017, EPISODIO 4 "SABROSITO" - Il quarto episodio di Better Call Saul 3 avvicinerà ancora di più Jimmy al futuro che lo attende. Finirà in prigione o troverà un cavillo per affrontare Chuck ad armi pari? Continua intanto la caccia di Mike, intenzionato a catturare Salamanca. Sappiamo che Jimmy chiederà un favore a Mike, convinto che sia l'unica alternativa che gli rimane. I due si incontreranno in auto, lungo la strada, secondo le regole del cecchino. Mike riuscirà inoltre a dare un bel giro di vite all'attività di spaccio di Salamanca, mentre Chuck e Jimmy dovranno riuscire a trovare un compromesso che soddisfi entrambi. L'attore che interpreta Mike, Jonathan Banks, ha inoltre sottolineato come il lancio delle scarpe non sia un richiamo voluto a Walter White ed al suo famoso lancio della pizza sul tetto. Il regista dell'episodio, John Shiban, non ha avuto quell'idea in modo intenzionale, anche se ha analizzato la scena nei minimi particolari in modo che fosse il più vicino a ciòà che accadrebbe in realtà.

